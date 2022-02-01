Єврокомісія схвалила виділення нової макрофіндопомоги Україні на EUR1,2 млрд

Європейська комісія у вівторок ухвалила рішення про новий пакет макрофінансової допомоги Україні розміром EUR1,2 млрд, повідомило Міністерство фінансів України.

"Перший транш у сумі EUR600 млн є безумовним і буде наданий одразу після набуття чинності… договорами. Надання другого траншу в такому ж розмірі буде обумовлене прогресом, продемонстрованим Україною у реалізації узгоджених сторонами короткострокових заходів із впровадження структурних реформ", – зазначає Мінфін.

Відомство уточнило, що рішення Єврокомісії має додатково підтримати Рада ЄС та Європарламент, після чого з Україною буде укладено відповідні меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду щодо можливості надання зазначених пільгових позикових коштів.

Мінфін нагадав, що макрофінансова допомога надається Україні для підтримки макроекономічної та фінансової стабільності в умовах різкого зростання геополітичної невизначеності та її впливу на економічні процеси.

Як повідомлялося, з 2014 року ЄС виділив Україні понад EUR5 млрд у рамках п'яти програм макрофінансової допомоги. Крім того, Єврокомісія незабаром розпочне роботу над довгостроковою та масштабною програмою макрофінансової допомоги для підтримки пріоритетних реформ, зокрема у сферах верховенства права, енергетики та протидії корупції.