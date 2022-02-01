МАУ з червня відновлює 15 маршрутів, запускає нові рейси до Аліканте та Осло

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) у межах літнього сезону-2022 відновлює низку міжнародних маршрутів із Києва, по одному - з Одеси та Львова, а також запускає нові рейси.

Як повідомила пресслужба компанії у вівторок, зокрема, з червня відновлюються рейси: з Києва до Ніцци, Брюсселя, Гельсінкі, Копенгагену, Стокгольму, Варшави, Відня, Нью-Йорку, Торонто, Венеції, Дюссельдорфу, Цюриха та Будапешту; з Одеси до Вільнюсу; зі Львова до Тель-Авіва.

Так, регулярні рейси до Торонто компанія перезапускає з 1 червня. Їх виконуватимуть щосереди і щосуботи.

Регулярні рейси до Нью-Йорку поновлюються з 2 червня. Їх виконуватимуть щопонеділка, щочетверга, щоп'ятниці та щонеділі.

Рейси до Нью-Йорку і Торонто виконуватимуть далекомагістральними літаками Boeing 777-200ER у трикласовому компонуванні салону з кабінами: бізнес, економ-преміум та економ.

Окрім того, з червня МАУ планує збільшити кількість регулярних рейсів між Києвом та Делі. Починаючи з 1 червня їх виконуватимуть по п'ять разів за тиждень далекомагістральними літаками Boeing 777-200ER.

Окрім відновлення оригінальної мережі маршрутів, з червня МАУ має намір також розпочати польоти за новими маршрутами, зокрема до Аліканте та Осло.