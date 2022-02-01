Акціонери не готові допомагати "МАУ", коли її ж президент позивається до неї - Майберг

Голова наглядової ради та співвласник авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) Арон Майберг заявив, що акціонери не готові надавати підтримку авіакомпанії, до якої позивається її ж президент (Євген Дихне).

"Акціонери, схоже, не готові допомагати компанії, коли її президент позивається до неї. Як можна це робити? Уявіть, ваш головний редактор судився б із власником і водночас казав: дай грошей! Сьогодні ж акціонери, навіть якщо знімуть нинішнього президента, не зможуть внести до реєстру нового. Тому що є судова заборона", - сказав він в інтерв'ю порталу "Новое время".

Майберг також зазначив, що він має "в певних обсягах" вільні ресурси для підтримання компанії, і наголосив, що вже витратив "багато грошей" на підтримку "МАУ".

Голова наглядової ради "МАУ" також сподівається, що ситуація, яка склалася навколо суду Дихне з "МАУ", також не подобається і бізнесмену Ігорю Коломойському.

"Принаймні на словах він мені так сказав. Я хочу йому вірити", - зазначив Майберг.

Голова наглядової ради "МАУ" також заявив, що він не має конфлікту ні з Коломойським, ні з Дихне.

"Я не маю конфлікту з Коломойським. По-перше, у нас різні вагові категорії. Шукати з ним конфлікту мені не хочеться. Найімовірніше, у нас різні погляди на те, що відбувається в компанії, але мені конфліктувати з Коломойським… Думаю, що з Коломойським в Україні сьогодні ніхто не може конфліктувати. Я намагаюся вирішити це шляхом переговорів", – сказав Майберг.

Як повідомлялося, Майберг вважає, що CEO Євген Дихне не справляється зі зміною технологічних процесів у компанії.

У листопаді 2021 року загальні збори акціонерів "МАУ" ухвалили рішення про звільнення президента компанії Євгена Дихне з посади, але він оскаржив рішення в суді.