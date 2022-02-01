Економіка

13:57 01.02.2022

PGNiG та ERU уклали контракт на постачання американського СПГ в Україну

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PGNiG та ERU уклали контракт на постачання американського СПГ в Україну

Польська PGNiG закупила у США партію скрапленого природного газу (СПГ) для постачання до українського кордону для ERU Europe, повідомила "ЕРУ Трейдінг" у пресрелізі у вівторок.

"Танкер з американським СПГ прибуде до термінала СПГ президента Леха Качинського в Свіноуйсьці наприкінці лютого цього року. Після регазифікації паливо подається в польську газотранспортну систему. ERU отримуватиме придбане паливо на сполученні між Польщею та Україною до кінця березня 2022 року", – йдеться в документі.

Як поінформували в "ЕРУ Трейдінг", це вже друге постачання газу в Україну, здійснене PGNiG та ERU на основі закупівлі американського СПГ. Перше постачання відбулося понад два роки тому. Тоді танкер із придбаним вантажем прибув на термінал Свіноуйсьце у листопаді 2019 року. ERU отримало паливо через з'єднання у Германовіце.

"Це чергова поставка американського СПГ в Україну, здійснена компанією PGNiG у співпраці з ERU, яка є нашим стратегічним торговим партнером на українському ринку. Хороші відносини, побудовані роками, особливо важливі зараз, у період великої турбулентності на газовому ринку в Європі", - заявив голова правління PGNiG SA Павел Маєвський (Paweł Majewski), слова якого наведено в пресрелізі.

За його словами, інвестиції Польщі в газову інфраструктуру останніми роками дають змогу посилити енергетичну безпеку регіону, забезпечити клієнтам доступ до диверсифікованих джерел природного газу.

У свою чергу, як заявив керуючий партнер ERU Дейл Перрі, нині завдання диверсифікації постачання палива, особливо СПГ, - "це відповідальність не лише держави, а й приватних компаній", йдеться в пресрелізі.

"Для ERU честь укласти нову угоду зі своїм довгостроковим партнером PGNiG щодо імпорту американського СПГ в Україну", - наголосив він.

"Енергетичні ресурси України" – група компаній з іноземними інвестиціями, що спеціалізується на реалізації проєктів в українській енергетиці. Група "ЕРУ" належить Ярославу Мудрому та Дейлу Перрі.

ERU Management Services LLC – американська материнська компанія, що входить до складу групи та здійснює трейдингові операції.

Теги: #еру_трейдінг #газ #pgnig #спг
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