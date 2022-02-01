Україна вперше розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини

Україна вперше у своїй історії розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини, повідомив голова ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

За його словами, раніше ГТС України могла працювати лише у напрямку Угорщини, але після проведених технічних заходів було створено можливість транспортування газу в обох напрямках.

"Угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу до України навіть у разі відсутності транзиту. Відкриття цього напрямку створило можливість для трейдерів організовувати постачання до України зрідженого газу LNG із терміналу в Хорватії", - зазначив Макогон.

Як повідомлялося, укладена наприкінці грудня 2021 року угода між операторами ОГТСУ та FGSZ дає змогу фізично транспортувати до 8 млн куб. м природного газу/добу (2,9 млрд куб. м/рік) з Угорщини до України. Наразі бронювання гарантованих потужностей для транспортування природного у цьому напрямку діє до 30 вересня 2022 року.

Разом із наявними 27 млн куб. м добових потужностей зі Словаччини це збільшує загальний обсяг гарантованих можливостей для імпорту газу до України до 35 млн куб. м/добу.

Під час місячного аукціону з розподілу потужностей на лютий 2022 року було заброньовано 124,8 млн куб. м (4,46 млн куб. м/добу) для постачання газу з Угорщини до України.

Імпорт природного газу до України з ЄС у 2021 році скоротився у 6,2 раза (на 13,34 млрд куб. м) порівняно з 2020 роком - до 2,56 млрд куб. м. Імпорт переважно здійснювався віртуальним реверсом (backhaul), а його частка у загальному обсязі постачання за підсумками 2021 року становила 89%.

Основна частка постачань у 2021 році до України була з Угорщини - 2,198 млрд куб. м, а також Словаччини - 0,285 млрд куб. м та Польщі - 0,079 млрд куб. м.