Ціна газу в Європі впала нижче $900/тис. куб. м на зростанні українського транзиту

Ціна газу в Європі впала нижче $900 за тисячу кубометрів на тлі зростання постачань газу "Газпрому" українським коридором та падіння реверсу до Польщі.

У вівторок найближчий (березневий) ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures знизився до $898 за тисячу кубів.

У січні середня вартість контракту "на день уперед" на хабі TTF становила $976, у грудні - $1310 за тисячу кубометрів.

Головна новина дня на газовому ринку Європи - збільшення прокачування російського газу через Україну. Номінація на прокачування газу через Україну на 1 лютого підвищилася до 107,7 млн куб. м, що близько до величини бронювання за довгостроковим контрактом (109 млн куб. м). У січні транзит "Газпрому" через Україну становив у середньому 54 млн куб. м на добу (щонайменше 43 млн куб. м та щонайбільше 74 млн куб. м), що вдвічі менше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

Крім того, реверсний потік газопроводом "Ямал-Європа" у вівторок впав майже в шість разів до понеділка.

З експортних газопроводів "Газпром" пріоритетно завантажує "Північний потік" (170 млн куб. м на добу), потім йде завантаження українського газотранспортного коридору (за довгостроковим контрактом заброньовано 109 млн куб. м на добу). Газопроводу "Ямал-Європа" щодо цього залишається замикаюча або балансуюча роль.

"Газпром" не прокачує газ "Ямалом-Європою" з 21 грудня. Проте, з урахуванням уже повного завантаження українського коридору, черга може дійти і до використання потужностей цього газопроводу.