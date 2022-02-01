Економіка

08:47 01.02.2022

В Україні з 1 лютого подорожчали пластикові пакети

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В Україні з 1 лютого подорожчали пластикові пакети

В Україні з 1 лютого 2022 року набуло чинності рішення Кабінету Міністрів України, яким встановлюються мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети.

Вартість пакета без ручок і бічних складок становить 2 грн, без ручок і з бічними складками або з ручками і без бічних складок - 2,5 грн, і з ручками та бічними складками - 3 грн.

Мінімальні роздрібні ціни встановлені на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів, які призначені для пакування і транспортування товарів та продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.

Як повідомлялося, у червні 2021 року набув чинності закон №2051-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України", який заборонив безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та громадському харчуванні з 10 грудня 2021 року. Проте уряд не встиг вчасно ухвалити відповідну постанову та мінімальні ціни, хоча й виносив її на засідання 17 листопада. У пояснювальній записці зазначалося, що мінімальна ціна розрахована з урахуванням витрат виробників, прибутку та торгової надбавки, і на сьогодні ціни таких пакетів коливаються від 1 до 3,99 грн за штуку. У документі уточнювалося, що йдеться про пакети у формі рукава, з дном та відкритою горловиною зі стінками завтовшки понад 50 мікрометрів.

У результаті роздрібні мережі самостійно ухвалювали рішення щодо таких цін. У найбільших мережах вони зазвичай коливаються від 0,01 грн до 0,19 грн.

Вимоги до платного продажу не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, які призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м'яса, сипких продуктів, льоду та використовуються як первинне пакування до 1 січня 2023 року.

Крім того, з 10 березня 2022 р. забороняється поширення в магазинах і закладах громадського харчування надтонких (зі стінками товщиною менше ніж 15 мікрометрів), тонких (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.

Теги: #подорожчання #пакети #україна
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