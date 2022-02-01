Економіка

07:43 01.02.2022

Binance планує запуск в Україні платіжної картки з балансом у криптовалютах та автоматичною конвертацією при платежі

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Binance планує запуск в Україні платіжної картки з балансом у криптовалютах та автоматичною конвертацією при платежі

Binance, оператор найбільшої у світі криптовалютної біржі, планує запустити в Україні платіжну картку з балансом у криптовалютах та автоматичною конвертацією під час платежу, повідомив генеральний менеджер Binance на українському ринку Кирило Хом'яков.

"Ми плануємо зайняти панівну частку ринку в Україні. Наразі ми працюємо над запуском в Україні платіжної картки Binance з балансом у криптовалютах та автоматичною конвертацією при платежі. Карта буде реалізована у колаборації з нашими локальними партнерами", – повідомив він в інтерв'ю Forbes.

За його словами, компанія також планує розвивати торгівлю цифровим мистецтвом NFT, зокрема, створити в Україні фан-токен однієї відомої спортивної команди, завдяки якому фанати зможуть взаємодіяти з футбольним клубом, зокрема брати участь у щоденних рішеннях клубу.

Крім того, компанія розробляє різноманітні торговельні інструменти, зокрема ф'ючерси, депозити, стейкінг, а також розвиває Binance Pay – безконтактні міжнародні платежі у криптовалюті.

Binance є найбільшою у світі криптобіржією з 90 млн користувачів та добовим обсягом торгів $14,8 млрд.

 

 

Теги: #binance #картка
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