Економіка

12:58 28.03.2024

Сервіс покупок Meest Shopping розпочав співпрацю з криптобіржею Binance

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Сервіс доставки покупок із зарубіжних онлайн-магазинів Meest Shopping оголосив про партнерство з найбільшою криптовалютною біржею Binance, повідомила пресслужба поштового оператора.

"Партнерство з Binance відкриває для Meest Shopping нові можливості з розвитку технологічних процесів. Компанія щодня шукає нові способи зробити доставку доступною та комфортною - і співпраця з лідерами інших індустрій лише вдосконалює та прискорює цей процес", - йдеться в повідомленні логістичного оператора.

Очільник регіонів CEE та Центральної Азії Binance Кирило Хом'яков зазначив, що для біржі це партнерство є значущим, оскільки означає визнання довіри до криптовалютної індустрії з боку традиційного бізнесу, пропонуючи використання криптовалюти як додаткового інструменту лояльності.

 

Теги: #binance #meest_shopping

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