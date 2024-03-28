Сервіс покупок Meest Shopping розпочав співпрацю з криптобіржею Binance

Сервіс доставки покупок із зарубіжних онлайн-магазинів Meest Shopping оголосив про партнерство з найбільшою криптовалютною біржею Binance, повідомила пресслужба поштового оператора.

"Партнерство з Binance відкриває для Meest Shopping нові можливості з розвитку технологічних процесів. Компанія щодня шукає нові способи зробити доставку доступною та комфортною - і співпраця з лідерами інших індустрій лише вдосконалює та прискорює цей процес", - йдеться в повідомленні логістичного оператора.

Очільник регіонів CEE та Центральної Азії Binance Кирило Хом'яков зазначив, що для біржі це партнерство є значущим, оскільки означає визнання довіри до криптовалютної індустрії з боку традиційного бізнесу, пропонуючи використання криптовалюти як додаткового інструменту лояльності.