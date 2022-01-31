Україна та Польща домовилися про якнайшвидше скасування обмежень на транзит вантажних вагонів залізницею та суттєве збільшення дозволів для автоперевізників

Україна та Польща домовилися про якнайшвидше скасування обмежень на транзит вантажних вагонів територією України до Польщі залізничним сполученням, а також про суттєве збільшення кількості дозволів на міжнародні вантажоперевезення.

Як повідомляється на сайті президента України за підсумками зустрічі міністрів інфраструктури України Олександра Кубракова та Польщі Анджея Адамчика у присутності керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та держсекретаря канцелярії президента Польщі – керівника Бюро з міжнародної політики Якуба Кумоха у понеділок.

Сторони, зокрема, погодили текст загальної заяви, в якій домовилися якнайшвидше скасувати обмеження на транзит вантажних вагонів територією України до Польщі залізничним сполученням. До 4 лютого 2022 року українська сторона поінформує польську щодо конкретних термінів відновлення транзиту.

Крім того, сторони домовилися про суттєве збільшення кількості дозволів на міжнародні вантажоперевезення з урахуванням потреб українських та польських автоперевізників. До 5 лютого 2022 року сторони мають погодити дату проведення засідання змішаної Комісії з питань міжнародних автоперевезень, яка має узгодити терміни передання та кількість додаткових дозволів.

Сторони також домовилися про розроблення загального плану дій, спрямованого на значне підвищення ефективності роботи міжнародних пунктів пропуску Польщі та України. Відповідний план дій має бути погоджено за участю представників митних, прикордонних та інших служб двох країн пізніше кінця лютого 2022 року.

Крім цього, Україна та Польща домовилися ініціювати перегляд положень міжурядової угоди про міжнародні автоперевезення від 1992 року.

"Сторони виходять із того, що всі пункти загальної заяви є взаємопов'язаними і мають бути реалізовані в повному обсязі", - йдеться у тексті.

Сторони також наголосили на зацікавленості польських нафтогазових компаній PGNiG та PKN Orlen в інвестиціях в український нафтогазовий сектор та домовилися сприяти їхній співпраці з "Нафтогазом України" у цьому напрямі.

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