Економіка

16:32 30.01.2022

Проєкт 2-го терміналу СПГ у Греції отримав остаточне інвестиційне рішення

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Проєкт 2-го терміналу СПГ у Греції отримав остаточне інвестиційне рішення

Ухвалено остаточне інвестиційне рішення про будівництво в Греції другого термінала з прийому скрапленого природного газу - в Александруполісі, повідомив оператор проєкту Gastrade SA.

У країні вже працює один термінал СПГ-Revithoussa LNG компанії DESFA, за 45 км від Афін. У 2021 році він ухвалив 2,4 млрд куб. м газу.

Новий плавучий термінал потужністю 5,5 млрд куб. м на рік має запрацювати наприкінці 2023 року. Оператор зазначає, що потужності термінала законтрактовані вже наполовину. На думку Gastrade, газ, що приймається, може розподілятися на ринки Греції, Болгарії, Румунії, Сербії та Північної Македонії, Молдови та України.

Проєкт будівництва термінала отримав держпідтримку від Греції на 167 млн євро.

Співвласники компанії Gastrade SA-Ельміна Копелоузу, GasLog (володіє і управляє судами для перевезення СПГ), болгарський Bulgartransgaz, грецькі DEPA і DESFA.

Теги: #греція #газ #термінал #lng
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