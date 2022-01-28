Вашингтон не розглядає всерйоз варіанти санкцій проти Росії, що стосуються SWIFT або експорту нафти і газу

США наразі не розглядають всерйоз ідеї санкцій щодо Росії, які зачіпають доступ до SWIFT або експорт нафти та газу, повідомляє агентство Bloomberg.

"США і Європейський союз працюють над пакетом санкцій, який включав би обмеження можливостей Москви конвертувати валюту", - передає воно.

При цьому агентство зазначає, що варіанти з санкціями в енергетичному секторі і з обмеженням доступу до системи SWIFT все ж таки обговорюються, однак за словами джерела, "це (теми цих санкцій - ІФ) лише періодично спливають переговори між адміністрацією та банками, оскільки вони уточнюють, наскільки можливе застосування цього заходу".

Також агентство повідомляє, що варіант із системою SWIFT вважається найважчим заходом, і викликає великі розбіжності серед учасників обговорення різних варіантів санкцій проти РФ.

Раніше Bloomberg також повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена провела переговори з представниками найбільших банків країни щодо можливих обмежувальних заходів проти Росії. За даними джерела, обізнаного з перебігом переговорів, в адміністрації США стурбовані можливими "побічними ефектами" від санкцій, аналогічними тим, що сталися в 2018 році, коли антиросійські санкції призвели до збоїв у глобальних ланцюжках постачання алюмінію.

Країни Заходу стурбовані пересуванням російських військ на кордоні України. Вони вважають, що Росія може планувати вторгнення в цю країну і загрожують їй санкціями. Росія у свою чергу неодноразово заявляла, що не планує такого вторгнення.