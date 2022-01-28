Економіка

16:19 28.01.2022

Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі військового вторгнення - опитування ЄБА

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Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі військового вторгнення - опитування ЄБА

Серед 136 керівників компаній, яких опитала Європейська Бізнес Асоціація, 45% готові продовжити роботу навіть у разі військового вторгнення Росії в Україну, ще 17% розглядають можливість переїзду до західних регіонів, 10% - розмірковують над можливістю виїзду з країни у разі найгіршого сценарію, а 7% допускають закриття бізнесу через зовнішню агресію.

"Чверть членських компаній Асоціації оцінюють події на східних кордонах України як психологічну атаку через дезінформацію, водночас більшість, а саме 67% вважають, що Україна та міжнародна спільнота мають бути напоготові", - повідомляється у п'ятницю в релізі ЄБА за підсумками опитування, проведеного серед компаній-членів 24-27 січня.

При цьому 40% респондентів мають план дій у разі надзвичайної ситуації, 40% розмірковують над цим, 15% - не мають такого плану. Компанії відзначають складність підготовки до такої ситуації зважаючи на різноманітність можливих сценаріїв.

Більшість компаній, які сформували "план Б", будували його на таких пріоритетах: перше - безпека людей (співробітників, членів їхніх сімей та клієнтів), друге - безпека активів, документів, даних, підтримка фінансової стабільності, третє - забезпечення життєздатності бізнесу та безперебійної роботи.

Щодо безпеки людей компанії розглядають релокацію, евакуацію, інформування та підтримку, зазначила асоціація.

Типові плани бізнесу щодо збереження активів включають забезпечення фізичної охорони майна та обладнання або його релокацію в інші регіони, посилення інформаційної безпеки, виведення коштів, страхування, зазначає ЄБА.

Команду планують зберегти 58% компаній, при цьому для 14% таке питання навіть не стоїть - вони продовжують наймати та розвивати людей. Лише 14% кажуть, що їм доведеться звільнити певну кількість людей або відправити в неоплачувану відпустку, а 4% можуть знизити заробітну плату, свідчать дані опитування.

"Ми також поцікавилися у компаній, які фактори будуть найважливішими для їхнього бізнесу у випадку надзвичайної ситуації. Для більшості це стабільна робота інфраструктури - телекомунікаційної, банківської, наземної - так вважає 91% опитаних, повна інформація від лідерів країни про усі події та безперервна комунікація - 62%, стабільна та злагоджена робота державних органів та служб - 60%", - зазначила ЄБА.

Асоціація закликала владу звернути увагу на ці пункти, які можуть вплинути на роботу в критичний момент.

"А ще - усе-таки мати більше комунікації з бізнесом, адже саме це сприяє зменшенню дезінформації та напруження", - додали в ЄБА.

Теги: #єба #бізнес #агресія_рф
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