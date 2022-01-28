НБУ підвищив прогноз ціни газу на 2022 рік на 80,2% та нафти на 10,7%

Національний банк України підвищив прогноз середньорічної ціни на природний газ на хабі ТТF у Нідерландах на 2022 рік на 80,2% – з $475,1/тис. куб. м до $856,3/тис. куб. м, а ціни на нафту марки Brent – на 10,7%, із $67,1 до $74,3 за барель.

Згідно із січневим інфляційним звітом НБУ, оприлюдненим у ніч на п'ятницю, його новий прогноз ціни газу на перший квартал цього року – $1200/тис. куб. м, нафти – $76,4 за барель.

"Очікується, що ціни на газ залишатимуться на поточному рівні у першому кварталі 2022 року, а надалі - на рівні вищому, ніж допандемічний", - ідеться у звіті.

У попередньому жовтневому звіті НБУ його аналітики очікували, що ціни на нафту та газ у першому кварталі 2022 року становитимуть $71,5 за барель та $714,3/ тис. куб. м відповідно.

За оцінками регулятора, у другому кварталі цього року газ подешевшає до $876,9/тис. куб. м, у третьому – до $593,5/тис. куб. м, однак у четвертому подорожчає до $754,7/тис. куб. м.

Нацбанк зазначив, що фактичні значення цін на нафту та газ станом на січень цього року також суттєво перевищили його прогноз річної давності. Зокрема, ціна нафти становила $70,5 замість $51,4 за барель, а газу – $447/тис. куб. м замість $193/тис. куб. м.