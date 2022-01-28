Економіка

14:08 28.01.2022

НБУ підвищив прогноз ціни газу на 2022 рік на 80,2% та нафти на 10,7%

1 хв читати
НБУ підвищив прогноз ціни газу на 2022 рік на 80,2% та нафти на 10,7%

Національний банк України підвищив прогноз середньорічної ціни на природний газ на хабі ТТF у Нідерландах на 2022 рік на 80,2% – з $475,1/тис. куб. м до $856,3/тис. куб. м, а ціни на нафту марки Brent – на 10,7%, із $67,1 до $74,3 за барель.

Згідно із січневим інфляційним звітом НБУ, оприлюдненим у ніч на п'ятницю, його новий прогноз ціни газу на перший квартал цього року – $1200/тис. куб. м, нафти – $76,4 за барель.

"Очікується, що ціни на газ залишатимуться на поточному рівні у першому кварталі 2022 року, а надалі - на рівні вищому, ніж допандемічний", - ідеться у звіті.

У попередньому жовтневому звіті НБУ його аналітики очікували, що ціни на нафту та газ у першому кварталі 2022 року становитимуть $71,5 за барель та $714,3/ тис. куб. м відповідно.

За оцінками регулятора, у другому кварталі цього року газ подешевшає до $876,9/тис. куб. м, у третьому – до $593,5/тис. куб. м, однак у четвертому подорожчає до $754,7/тис. куб. м.

Нацбанк зазначив, що фактичні значення цін на нафту та газ станом на січень цього року також суттєво перевищили його прогноз річної давності. Зокрема, ціна нафти становила $70,5 замість $51,4 за барель, а газу – $447/тис. куб. м замість $193/тис. куб. м.

Теги: #газ #нбу #ціни #нафта
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:51 28.01.2022
НБУ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2021 році до 3% й у 2022 році до 3,4%

НБУ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2021 році до 3% й у 2022 році до 3,4%

10:11 26.01.2022
ЄС розглядає можливість санкцій проти РФ у разі обмеження постачань газу

ЄС розглядає можливість санкцій проти РФ у разі обмеження постачань газу

16:40 25.01.2022
США заявляють про готовність за необхідності забезпечувати Європу альтернативними постачаннями газу - ЗМІ

США заявляють про готовність за необхідності забезпечувати Європу альтернативними постачаннями газу - ЗМІ

12:50 25.01.2022
НБУ може підвищити облікову ставку в березні до 11% річних

НБУ може підвищити облікову ставку в березні до 11% річних

12:44 25.01.2022
"Нафтогаз" із лютого імпортуватиме газ у разі потреби - глава Міненерго

"Нафтогаз" із лютого імпортуватиме газ у разі потреби - глава Міненерго

10:37 25.01.2022
"Нафтогаз України" бачить потенціал для співпраці з PGNIG у upstream на Західній Україні

"Нафтогаз України" бачить потенціал для співпраці з PGNIG у upstream на Західній Україні

13:00 24.01.2022
Австрія та Люксембург подадуть до суду на ЄК у разі визнання атомної енергії чи газу «зеленими» інвестпроектами

Австрія та Люксембург подадуть до суду на ЄК у разі визнання атомної енергії чи газу «зеленими» інвестпроектами

21:40 21.01.2022
Виробники "соціальних" продуктів за тиждень торгів придбали 14,09 млн куб. м газу

Виробники "соціальних" продуктів за тиждень торгів придбали 14,09 млн куб. м газу

20:31 21.01.2022
НБУ цього тижня продав на міжбанку $321 млн, купив - $20 млн

НБУ цього тижня продав на міжбанку $321 млн, купив - $20 млн

16:20 20.01.2022
Нацбанку достаточно монетарных инструментов для реакции на ситуацию, ограничения являются рудиментом – глава НБУ

Нацбанку достаточно монетарных инструментов для реакции на ситуацию, ограничения являются рудиментом – глава НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2021 році до 3% й у 2022 році до 3,4%

План постачання вугілля на I кв. становить 6 млн тонн за плану використання 5,5 млн тонн – Шмигаль

Україна та Канада розширять зону вільної торгівлі

Раді не вистачило голосів для звільнення Сенниченка з посади голови ФДМ, у трьох нардепів не спрацювали кнопки, оголошено перерву

Україна має намір сформувати пакет фінансової допомоги у $3-5 млрд - заступник голови ОП Шурма

ОСТАННЄ

"Енергоатом" і EDF планують підписати договір про співпрацю в галузі розвитку атомної енергетики

План постачання вугілля на I кв. становить 6 млн тонн за плану використання 5,5 млн тонн – Шмигаль

Україна та Канада розширять зону вільної торгівлі

Франція, можливо, зареєструвала найвище економічне зростання за пів століття - ЗМІ

"Автострада" встановила на Черкащині перше в Україні "зелене" інформтабло для водіїв

"Нафтогаз" надасть німецькому регулятору аргументи щодо необхідності відповідності європейським правилам "Північного потоку-2" повністю

ДІАМ видала дозвіл на реконструкцію будівлі Печерського торговельного центру зі збільшенням висоти до 18 поверхів

Раді не вистачило голосів для звільнення Сенниченка з посади голови ФДМ, у трьох нардепів не спрацювали кнопки, оголошено перерву

Енергоблок №4 Запорізької АЕС продовжує набір потужності, працюють 14 енергоблоків "Енергоатому" із 15

Запаси вугілля на ГК ТЕС у вівторок під час роботи АЕС 12 блоками знизилися на 26 тис. тонн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА