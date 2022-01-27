"Автострада" встановила на Черкащині перше в Україні "зелене" інформтабло для водіїв

При в'їзді до Черкащини з Київської на трасі Н-08 "Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь" встановили електронне інформаційне табло для водіїв, електроенергія на яке подається від альтернативного джерела енергії.

Як повідомила пресслужба підрядника групи компаній "Автострада", табло живиться від сонячних панелей, і це перший такий пристрій в Україні. Крім того, це перше електронне табло у Черкаській області.

В "Автостраді" зазначили, що виведення інформації на табло проводитиметься Службою автомобільних доріг у Черкаській області. Для цього було розроблено спеціальне програмне забезпечення.

"Це дозволяє диспетчерам у лічені секунди інформувати учасників дорожнього руху про обмеження у русі попереду: у разі ремонтних робіт, ДТП, небезпечних погодних явищ (ожеледиця та снігові замети взимку); обмеження руху важкого негабаритного транспорту; зниження видимості попереду внаслідок туманів у літній час", - пояснили у групі компаній.

За даними "Автостради", табло за якістю зображення нічим не поступається подібним аналогам, але при цьому для його функціонування потрібно в сім разів менше енергії.

Виробник табло – австрійська фірма SWARCO, лідер у цій галузі.

Надалі група компаній "Автострада" планує приділяти ще більшу увагу екопроектам з використанням альтернативних джерел енергії та розвивати безбар'єрність на дорогах (наприклад, встановлювати точки заряджання батарей транспортних засобів, облаштовувати місця для відпочинку водіїв із освітленням тощо).

За два роки "Автострада" відновила понад 40 км траси Н-08 у Черкаській області.