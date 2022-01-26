Економіка

19:01 26.01.2022

Запаси вугілля на ГК ТЕС у вівторок під час роботи АЕС 12 блоками знизилися на 26 тис. тонн

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Запаси вугілля на ГК ТЕС у вівторок під час роботи АЕС 12 блоками знизилися на 26 тис. тонн

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній (ГК ТЕС) України минулого вівторка знизилися на 3,6% (на 25,7 тис. тонн) - до 688,1 тис. тонн, свідчать дані Міністерства енергетики.

Зниження запасів пов'язане із відключенням від енергомережі 25 січня двох блоків атомних електростанцій (АЕС). Зокрема, енергоблок №1 Хмельницької АЕС 25 січня о 04:22 було відключено від енергомережі за фактом спрацювання диференціального захисту блочного трансформатора (включено до мережі - 26 січня о 06:27).

Енергоблок №4 Запорізької АЕС відключено від енергосистеми 25 січня о 12:00 для усунення газової нещільності системи охолодження турбогенератора. Очікувана тривалість робіт - до 07:00 27 січня.

Крім того, на енергоблоці №4 Рівненської АЕС триває 67-ма доба середнього планового ремонту, який розрахований на 74 дні.

За даними НЕК "Укренерго", виведення в аварійний ремонт двох блоків АЕС спричинило зниження виробітку "Енергоатомом" 25 січня на 11,1% порівняно з 24 січня - до 262 млн кВт-год та збільшення виробництва ТЕС на 25,4% - до 156,1 млн кВт-год.

Теги: #запаси #вугілля #україна
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