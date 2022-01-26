Економіка

18:30 26.01.2022

ЄС хоче надати Україні перший транш макрофінансової допомоги якнайшвидше - комісар Варгеї

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ЄС хоче надати Україні перший транш макрофінансової допомоги якнайшвидше - комісар Варгеї

Європейський Союз планує передати Україні перший транш макрофінансової допомоги одразу після завершення роботи щодо відповідного меморандуму, заявив комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівер Варгеї.

"Під час першої хвилі пандемії ми спростили процес ухвалення рішення з цього питання і змогли надати перший транш (макрофінансової допомоги - ІФ) досить швидко. Так само ми плануємо вчинити і в сьогоднішніх умовах... Ми хочемо надати перший транш такої допомоги якнайшвидше", - сказав він на пресконференції у середу у Києві.

Водночас він наголосив, що все залежить від того, як швидко буде завершено роботу щодо відповідного меморандуму.

"Після цього ми готові надати перший транш уже протягом тижня", - наголосив він.

Як повідомлялося, 24 січня глава Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Євросоюз надасть чергову фінансову допомогу Україні у розмірі EUR1,2 млрд.

Теги: #єс #україна #фіндопомога
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