Економіка

15:54 26.01.2022

Шуляк про обов'язкове використання касових апаратів ФОП: Бізнес виходить із тіні

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Шуляк про обов'язкове використання касових апаратів ФОП: Бізнес виходить із тіні

Після запровадження з 2022 року обов'язкового використання більшістю ФОП реєстраторів розрахункових операцій (РРО) розпочалося скорочення тіньового сектора економіки, заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Сотні тисяч підприємців приєдналися до РРО і не мають жодних проблем. За даними податкової, безготівкові обіги зростають. А всі безготівкові обіги – ознака того, що з тіньового сектора вони виводять у "білий" сектор. І це якраз про те, що обов'язково буде сплачено податки", – сказала Шуляк в ефірі телеканалу "Рада".

За її словами, поки що відсутні будь-які обговорення в парламенті про можливе чергове відтермінування обов'язкового використання ФОП касових апаратів.

"Давайте будемо чесними: на тлі боротьби з Російською Федерацією підтримка нашої економіки та сплати податків – це той мінімум, який може зробити громадянин, який працює у великому, середньому, малому бізнесі. Або – як ФОП-фізичний підприємець", - наголосила Шуляк.

Теги: #фоп #касові_апарати
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