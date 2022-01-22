Економіка

19:04 22.01.2022

Южно-Українська АЕС вивела енергоблок №3 у поточний ремонт на два дні

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Южно-Українська АЕС вивела енергоблок №3 у поточний ремонт на два дні

Южно-Українська АЕС вивела енергоблок №3 у поточний ремонт до 24 січня.

"22 січня о 14 год. 08 хв. третій енергоблок Южно-Української АЕС відключено від енергомережі до 24 січня 2022 року для виконання поточного ремонту", – йдеться у повідомленні пресслужби в суботу.

Згідно з повідомленням, ремонт передбачає усунення зауважень у роботі зворотного клапана з сервоприводом турбоагрегату.

За інформацією пресслужби, обладнання першого та другого енергоблоків працює у заданому режимі.

Таким чином, згідно з диспетчерською інформацією НЕК "Укренерго", станом на вечір суботи працюють 13 із 15 енергоблоків українських АЕС, окрім поточного ремонту на ЮУАЕС-3, середній ремонт триває на енергоблоці №4 Рівненської АЕС. Потужність АЕС нині становить 11,4 ГВт.

Як повідомлялося, у поточному опалювальному сезоні НАЕК "Енергоатом, уперше в історії кілька тижнів працював 14 енергоблоками з 15-ти. Наприкінці січня планувалося також підключити до енергосистеми п'ятнадцятий енергоблок - РАЕС-4.

Южно-Українська АЕС із трьома енергоблоками ВВЕР встановленою потужністю 1000 МВт кожен розташована у Миколаївській області. Експлуатує також Ташлицьку ГАЕС встановленою потужністю 302 МВт у турбінному режимі та Олександрівську ГЕС встановленою потужністю 11,5 МВт.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох активних АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія
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