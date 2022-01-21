НБУ цього тижня продав на міжбанку $321 млн, купив - $20 млн

Національний банк України (НБУ) у період з 17 до 21 січня продав на міжбанківському валютному ринку $321 млн, а купив – $20 млн.

За даними НБУ, $171 млн регулятор продав із вибором найкращої ціни, ще $150 млн – за єдиним курсом. Крім того, центробанк купив із вибором найкращої ціни $20 млн.

Загалом від початку 2022 року Нацбанк купив у резерви $20 млн, продав – $751,7 млн.

"Останніми днями попит на валютний ринок знизився після сплеску, який спостерігався раніше. Зокрема, у п'ятницю пропозиція на валютному ринку переважала над попитом, тож для згладжування надмірних коливань Нацбанк уже викуповував валюту - загалом $20 млн", - прокоментувала ситуацію на ринку прес-служба Центробанку.

НБУ наголосив, що ключовою причиною сплеску попиту на валюту на початку року був саме психологічний фактор, пов'язаний з інформаційним фоном навколо геополітичного напруження, і реакція на нього з боку учасників ринку.

Регулятор додав, що додатковим фактором стало сезонне і тимчасове зростання попиту на інвалюту через активізацію бюджетних виплат наприкінці 2021 року.