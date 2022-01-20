Економіка

16:20 20.01.2022

Нацбанку достаточно монетарных инструментов для реакции на ситуацию, ограничения являются рудиментом – глава НБУ

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Нацбанку достаточно монетарных инструментов для реакции на ситуацию, ограничения являются рудиментом – глава НБУ

Национальному банку Украины (НБУ) достаточно монетарных инструментов для реакции на ситуацию, он не планирует вводить административные ограничения, которые являются рудиментом, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко. 

"Нам вполне хватает монетарных инструментов. Мы придерживаемся политики плавающего курса, придерживаемся политики интервенций, потому о каких-либо административных ограничениях, которые, по моему мнению, являются редиментом, сейчас речи нет", – сказал он в ходе брифинга в четверг. 

Теги: #курс #нбу #шевченко
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