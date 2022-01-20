Україна тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу через стресові рівні ставок - НБУ

Україна тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу через стресові рівні ставок, повідомив директор департаменту відкритих ринків Національного банку України (НБУ) Олексій Лупін.

"Геополітика призвела до зростання "пені за ризик" для України і на зовнішніх ринках, і на внутрішніх. Причому на зовнішніх ринках дохідність українських ОВДП сягнула стресових рівнів, двозначних, і, на жаль, тимчасово Україна втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу", – сказав він під час брифінгу в четвер.

За його словами, внутрішній ринок краще пережив відповідні події, зокрема, якщо порівнювати з березнем-2020, де пікові показники процентної ставки на вторинному ринку ОВДП на рівні 20-25%, то 19 січня пікові ставки тут становили 16-17%.

Він зазначив, що раціональному інвестору зараз вигідніше купувати папери на вторинному ринку, проте він вважає, що це тимчасове явище, і після деескалації дохідності на ринках зрівняються, і Мінфін зможе залучати гривню на аукціонах.