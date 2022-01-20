Економіка

11:04 20.01.2022

Група депутатів пропонує випуск облігацій під гарантії США для погашення боргу ДПЗКУ

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Група депутатів пропонує випуск облігацій під гарантії США для погашення боргу ДПЗКУ

Група парламентаріїв з України та США готує проєкт листа до Конгресу США про можливий випуск Україною облігацій під гарантії США для погашення траншу у $95 млн АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) за кредитом у $1,5 млрд, отриманим держпідприємством у 2012 році від Експортно-імпортного банку Китаю

Про це голова парламентського підкомітету з питань місцевих податків та зборів комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький написав у Facebook у середу ввечері.

"У рамках міжпарламентської групи дружби ми готуємо проєкт листа до Конгресу стосовно надання Україні можливості випуску облігацій під гарантії США. Ми обговорювали це з рядом сенаторів та конгресменів під час офіційного візиту парламентської делегації в грудні минулого року", - написав він у соцмережі.

За його даними, ДПЗКУ може стати банкрутом у разі неможливості самостійно погасити черговий транш китайського кредиту від $95 млн у січні цього року. Водночас Заблоцький уточнив, що грошей, які залишилися в держкорпорації, може вистачити на виплати боргових зобов'язань щонайбільше лише на початку 2022 року.

"На жаль, розраховуватись за цим кредитом доведеться уряду, оскільки в 2012 році він був виданий під державні гарантії. Усього за ним залишилося виплатити трохи менше ніж $1 млрд. Мінфін має відповідні ресурси, щоб погасити або наступний транш кредиту, або весь цілком. Можна також просто надати додаткові ресурси ДПЗКУ, щоб ті погасили хоча б наступний транш", - уточнив нардеп у соцмережі.

Заблоцький також зазначив, що пряма виплата боргів ДПЗКУ із держбюджету збільшить обсяг планових зовнішніх урядових запозичень у 2022 році. Крім того, через можливу російську агресію стосовно України для неї тимчасово закриті зовнішні ринки фінансових запозичень.

"Ми повинні винести для себе раз і назавжди урок – ніколи не гарантувати бюджетними коштами кредити державних корпорацій, які працюють на конкурентному ринку. Експортом зерна прекрасно займаються десятки успішних зернотрейдерів, зокрема міжнародних. Державний зернотрейдер нам не потрібен. Після банкрутства чи отримання допомоги від держави ДПЗКУ має припинити своє існування", - підсумував Заблоцький у повідомленні.

Як повідомлялося, АТ "ДПЗКУ" у 2012 році уклало договори на отримання двох кредитів з Експортно-імпортним банком Китаю на фінансування закупівлі зернових в Україні для їх експорту до КНР. За першим кредитним договором вибірку коштів було здійснено в повному обсязі наприкінці 2012 року, другий кредит не було відкрито.

Україна змушена у стислий термін вирішити питання боргу ДПЗКУ, оскільки черговий термін погашення нею обов'язкових платежів припадає на січень 2022 року, а готівкових коштів на рахунках АТ замало для їх сплати.

Правоохоронні органи під час розслідування дій попереднього керівництва держкорпорації встановили випадки експорту держкомпанією сільгоспкультур компаніям-нерезидентам за заниженими цінами, які призвели у 2021 році до збитків у розмірі близько 1 млрд грн.

Міністерство економіки під час аналізу діяльності ДПЗКУ після цієї події встановило, що низька якість роботи менеджменту корпорації ускладнює виконання нею зобов'язань за договорами, у зв'язку з чим ініціювало створення робочої групи для трансформації ДПЗКУ у прозору та ефективну компанію.

Уряд України створив ДПЗКУ в серпні 2010 року. До її складу входить розгалужена мережа філій: лінійні та портові елеватори, млини, комбікормові та круп'яний заводи. Сумарно 53 підрозділи-філії корпорації можуть зберігати 3,7 млн тонн зернових, зокрема близько 2,5 млн тонн на рік сумарних потужностей з перевалювання зернових вантажів на експорт в Одеському та Миколаївському портах.

 

Теги: #дпзку #газ #облігації #держборг
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