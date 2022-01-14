Курс єврооблігацій України в п'ятницю знову обвалився

Погіршення очікувань учасників ринку щодо можливого нападу Росії на Україну призвело до нового падіння котирувань єврооблігацій України у п'ятницю на 2,5-3,6% (залежно від терміну погашення).

Згідно з котируваннями в агентстві Bloomberg, ціна найбільш "коротких" паперів із погашенням цього року втратила 2,8%, унаслідок чого ставка за ними підскочила з 14,25% до 19,5%.

Єврооблігації з погашенням у 2023 році знизилися в ціні на 2,5%, що спричинило зростання дохідності приблизно з 12,2% до 14,1%.

Падіння цін єврооблігацій із погашенням у 2024-2025 рр. на 3-2,5% призвело до зростання їхньої дохідності майже на 1,7-1 процентний пункт – приблизно до 13,5% та 12,2% відповідно.

Ставки за паперами з погашенням у 2026-2027 рр., які подешевшали в четвер приблизно на 3%, досягли відповідно 11,5% та 11%.

Лише найдовші єврооблігації з погашенням у 2032 році, хоч і втратили в ціні більше за інших – майже 3,6%, але все ж таки зберігають поки що найнижчу дохідність до погашення – 10,6% річних, підкресливши яскраво виражену інверсію кривої прибутковості (коли ставки за "короткими" паперами вищі, ніж за "довгими").

Крім цього, після падіння напередодні майже на 7% у п'ятницю ще на 2,7% подешевшали і ВВП-варанти: тепер їхня ціна становить близько 77,3% від номіналу.

Розпродаж українських паперів торкнувся і випусків корпоративних єврооблігацій. Зокрема, папери агрохолдингу "МХП" із погашенням у 2024 році після зниження ціни у четвер на 1,1% у п'ятницю подешевшали ще на 3,3%, унаслідок чого за два дні їхня дохідність до погашення зросла з 7,7% до 10,1% річних.