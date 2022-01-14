Українські кораблебудівники здійснять модернізацію флагмана ВМС України "Гетьман Сагайдачний"

Державне підприємство "Дослідно-проектний центр кораблебудування" (ДПЦК), що входить до складу концерну "Укроборонпром", виконає комплекс робіт із ремонту та модернізації флагмана Військово-морських сил Збройних сил України "Гетьман Сагайдачний".

Як повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", державний контракт про проведення цих робіт було укладено між ДПЦК і Міністерством оборони України наприкінці 2021 року.

"Згідно з держконтрактом, роботи відбуватимуться в кілька етапів: від загальної оцінки технічного стану корабля до безпосереднього його ремонту та модернізації", - йдеться в повідомленні.

За словами директора-генерального конструктора держпідприємства Вадима Борисова, "роботи такого обсягу і складності для кораблів такого класу не виконувало жодне підприємство за весь період незалежності України".

"Саме тому для успішної реалізації проєкту Дослідно-проектний центр кораблебудування кооперується з іншими українськими підприємствами - лідерами оборонно-промислового комплексу і суднобудування країни. Йдеться про державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" – "Машпроект", державне підприємство "Миколаївський суднобудівельний завод" (обидва входять до складу "Укроборонпрому"), Суднобудівельно-судноремонтний завод "Нібулон" та інші підприємства", - підсумував Борисов.

Джерело: https://ukroboronprom.com.ua/news/dp-dpck-uklav-derzavnii-kontrakt-na-remont-i-modernizaciyu-fregata-getman-sagaidacnii