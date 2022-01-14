Економіка

10:25 14.01.2022

Українські кораблебудівники здійснять модернізацію флагмана ВМС України "Гетьман Сагайдачний"

1 хв читати
Українські кораблебудівники здійснять модернізацію флагмана ВМС України "Гетьман Сагайдачний"

Державне підприємство "Дослідно-проектний центр кораблебудування" (ДПЦК), що входить до складу концерну "Укроборонпром", виконає комплекс робіт із ремонту та модернізації флагмана Військово-морських сил Збройних сил України "Гетьман Сагайдачний".

Як повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", державний контракт про проведення цих робіт було укладено між ДПЦК і Міністерством оборони України наприкінці 2021 року.

"Згідно з держконтрактом, роботи відбуватимуться в кілька етапів: від загальної оцінки технічного стану корабля до безпосереднього його ремонту та модернізації", - йдеться в повідомленні.

За словами директора-генерального конструктора держпідприємства Вадима Борисова, "роботи такого обсягу і складності для кораблів такого класу не виконувало жодне підприємство за весь період незалежності України".

"Саме тому для успішної реалізації проєкту Дослідно-проектний центр кораблебудування кооперується з іншими українськими підприємствами - лідерами оборонно-промислового комплексу і суднобудування країни. Йдеться про державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" – "Машпроект", державне підприємство "Миколаївський суднобудівельний завод" (обидва входять до складу "Укроборонпрому"), Суднобудівельно-судноремонтний завод "Нібулон" та інші підприємства", - підсумував Борисов.

Джерело: https://ukroboronprom.com.ua/news/dp-dpck-uklav-derzavnii-kontrakt-na-remont-i-modernizaciyu-fregata-getman-sagaidacnii

Теги: #укроборонпром #вмс_зсу #гетьман_сагайдачний #корабель
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 28.12.2021
Підприємства "Укроборонпрому" на 20% збільшили виробництво у 2021 році - Гусєв

Підприємства "Укроборонпрому" на 20% збільшили виробництво у 2021 році - Гусєв

13:34 28.12.2021
ДП "Антонов" продемонструвало перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р для проведення сертифікаційних випробувань

ДП "Антонов" продемонструвало перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р для проведення сертифікаційних випробувань

13:27 24.12.2021
До Одеси прибув корабель ВМС Франції Auvergne

До Одеси прибув корабель ВМС Франції Auvergne

20:27 17.12.2021
Вогонь охопив майже весь корвет, що будується на "Північній верфі" в Петербурзі

Вогонь охопив майже весь корвет, що будується на "Північній верфі" в Петербурзі

21:05 14.12.2021
Гусєв: "Укроборонпром" зазначає, що підприємства-учасники готові в разі необхідності збільшити обсяги виробництва озброєння та військової техніки

Гусєв: "Укроборонпром" зазначає, що підприємства-учасники готові в разі необхідності збільшити обсяги виробництва озброєння та військової техніки

10:18 14.12.2021
ДБР викрило заступника керівника одного з підприємств "Укроборонпрому", який просив в іноземної компанії хабар за посередницькі послуги

ДБР викрило заступника керівника одного з підприємств "Укроборонпрому", який просив в іноземної компанії хабар за посередницькі послуги

15:29 10.12.2021
Корабель "Донбас" має повне право плавати в українських водах – посольство США

Корабель "Донбас" має повне право плавати в українських водах – посольство США

07:32 10.12.2021
Резніков: Український корабель "Донбас" виконував свою роботу в акваторії Азовського моря на абсолютно законних підставах

Резніков: Український корабель "Донбас" виконував свою роботу в акваторії Азовського моря на абсолютно законних підставах

07:29 10.12.2021
Корабель "Донбас" "чутливих" для росіян зон Азовського моря не порушував

Корабель "Донбас" "чутливих" для росіян зон Азовського моря не порушував

22:26 09.12.2021
Корабель ВМС України "Донбас" ліг на зворотний курс від Керченської протоки, на запити РФ не реагує - ФСБ Росії

Корабель ВМС України "Донбас" ліг на зворотний курс від Керченської протоки, на запити РФ не реагує - ФСБ Росії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Войовнича риторика РФ обвалила котирування єврооблігацій України

Президент підписав закон про локалізацію в машинобудуванні

Україна планує нову програму з МВФ після завершення влітку-2022 програми stand-by - прем'єр

Кабмін обмежив націнку ще на 9 "соціальних" продуктів харчування до кінця карантину

Заступник голови ОП Шурма планує з січня розпочати регулярні зустрічі з бізнесом

ОСТАННЄ

Обсяг іпотечного кредитування в Україні за 11 міс.-2021 зріс у 2,5 раза

Ціна газу для Молдови на 70% визначається ціною нафти та на 30% Front Month Index - віцепрем'єр

Спікер парламенту Молдови допустив запровадження режиму НС в енергетиці через шалені ціни на газ

Прем'єр України доручив Міненерго щотижня готувати план-графік постачання/споживання газу

Войовнича риторика РФ обвалила котирування єврооблігацій України

Ціна електроенергії в країнах Балтії в грудні сягнула рекорду через морози

Шмигаль анонсував початок модернізації міжнародних автомобільних пунктів пропуску цього року

Україна у 2021 році залишила список найуразливіших країн за рахунок накопичення резервів та покращення платіжного балансу

Член Ради НБУ: Головні виклики 2022 р. - утримання бюджетного дефіциту в межах 3,5% ВВП і приведення інфляції до мети

Член Ради НБУ: Реакція вітчизняної економіки та економічної політики на коронакризу вперше була контрциклічною

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА