Економіка

07:46 14.01.2022

Обсяг іпотечного кредитування в Україні за 11 міс.-2021 зріс у 2,5 раза

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Обсяг іпотечного кредитування в Україні за 11 міс.-2021 зріс у 2,5 раза

Українські банки за січень-листопад 2021 року видали 9,7 тис. іпотечних кредитів на суму 7,9 млрд грн, що вдвічі перевищує показник 11 місяців 2020 року за кількістю таких кредитів та у 2,4 раза – за обсягом, повідомив Національний банк України (НБУ) за підсумками щомісячного опитування банків у четвер.

Як повідомляється в пресрелізі НБУ, кредитування у листопаді зросло на 9,2% за обсягом іпотечних кредитів (845 млн грн) та за кількістю – на 6,4%, до 963 договорів.

Кредити на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості, як і раніше, обганяють первинний ринок: у листопаді їх частка перевищила 90% усіх наданих іпотечних кредитів як за кількістю договорів, так і за грошовим обсягом, повідомляється в пресрелізі.

Згідно з результатами опитування, середній розмір кредиту на купівлю житла у листопаді був вищим, ніж у жовтні – 824,8 тис. грн проти 803,9 тис. грн.

За даними НБУ, від початку року середня ефективна ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку зменшилася на 0,4 п.п., до 13,5%, а на первинному – на 1,4 п.п., до 15,5%.

 

 

Теги: #іпотека #нбу #кредит
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