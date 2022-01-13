Спікер парламенту Молдови допустив запровадження режиму НС в енергетиці через шалені ціни на газ

Голова парламенту Молдови Ігор Гросу не відкидає нового запровадження надзвичайного стану в галузі енергетики.

"Ситуація в галузі енергетики дуже складна. Ціни на газ збожеволіли. (...) Якщо буде потрібно, ми знову введемо надзвичайний стан в галузі енергетики", - заявив Гросу в четвер увечері під час передачі "Територія свободи" на телеканалі Rlive.

За його словами, те, що відбувається, на жаль, мало залежить від Молдови: "такою є ситуація на ринку, страждає не тільки Молдова, страждають і європейські країни, і не лише". "Те, що ми можемо зробити - забезпечити максимальний захист населення. Зокрема - давати можливість оплачувати газ частинами. І в жодному разі - не допустити відключення споживачів у холодний період часу", - сказав Гросу.

Він не сумнівається, що "у підвищенні цін на газ на європейському ринку є політична складова".

"Ми бачимо, що коїться у світі. Але ми не можемо дозволити собі брати участь у цих політичних протистояннях великих гравців. На жаль, ми не можемо впливати на ціни на енергоносії. Те, що влада має зробити - надавати максимальну підтримку населенню та економічним агентам, щоб захистити їх. Можу відкрити дужки та сказати, що уряд вже працює над цим. Якщо трапиться нове підвищення тарифів, то буде новий пакет заходів щодо соціальної підтримки", - пообіцяв спікер.

Він зазначив, що уряд також вживає заходів, щоб не допустити нового витка "газової кризи".

"Уряд вносить свої пропозиції. Але по-справжньому маємо напружитися в компанії "Молдовагаз", щоб виконати всі свої зобов'язання. Ми маємо проявити солідарність, щоб подолати нинішній складний період. Безумовно, до наступного опалювального сезону ми підійдемо більш підготовленими. На жаль, за 30 років незалежності замало було зроблено для того, щоб гарантувати енергетичну безпеку Молдови та не допустити подібних проблем", - заявив Гросу.

Режим надзвичайного стану в галузі енергетики раніше було запроваджено парламентом у період першої газової кризи. Він діяв з 22 жовтня до 21 листопада 2021 року, коли Молдова не мала договору на постачання газу до країни.

"Молдовагаз" і "Газпром" підписали п'ятирічний контракт на постачання газу, який набув чинності з 1 листопада. Відповідно до договору, "Молдовагаз" зобов'язана до 20 числа кожного місяця сплатити газ за попередній місяць і зробити авансовий платіж за поточний місяць.

У другій половині листопада "Газпром" пригрозив відключенням газу Молдові через те, що платіж не був зроблений вчасно. Заборгованість майже 75 млн доларів утворилася в результаті касового розриву "Молдовагаз", оскільки підприємство купувало газ за $790, а споживачі платили за старим тарифом у $150 за тисячу кубометрів газу. Старий контракт із "Газпромом" закінчився 30 вересня, а новий набув чинності з 1 листопада. У жовтні "Молдовагаз" купувала газ за тимчасовим контрактом, за цінами міжнародного ринку.

Після підписання нового контракту тарифи для споживачів були приведені у відповідність до його умов, підвищившись у 2,4 рази. Однак тепер і цього виявилося недостатньо через зростання цін за формулою, обговореною в контракті. У листопаді 2021 року вона становила $450 за 1000 куб. метрів, у грудні $550, а $647 за 1000 куб. метрів. Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан заявив у четвер увечері, що якщо ціна збережеться на такому рівні і в лютому, то підприємство звернеться до Національного агентства з регулювання в енергетиці із запитом щодо підвищення тарифу на газ для кінцевих споживачів ще на 30-35%.