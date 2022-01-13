Економіка

10:52 13.01.2022

Граничну ціну бензину в Україні на середину січня збільшено майже на 1 грн/літр, дизпалива - на 1,34 грн/літр

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Граничну ціну бензину в Україні на середину січня збільшено майже на 1 грн/літр, дизпалива - на 1,34 грн/літр

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 27,92 грн/літр та дизпалива (ДП) - 25,16 грн/літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях (АЗС) на середину січня.

З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не має перевищувати 32,92 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо - 32,16 грн/літр.

Порівняно з початком січня середню ціну на бензин збільшено на 0,95 грн/літр, на ДП - на 1,34 грн/літр.

Як повідомлялося, Україна продовжила карантин до 31 березня 2022 року. На період його дії уряд постановою №474 від 14 травня 2021 року встановив граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище ніж 7 грн/літр, бензину - не вище ніж 5 грн/літр.

Середню вартість ДП (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) Мінекономіки визначає на основі розрахунків НАК "Нафтогаз України", здійснених на підставі даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів (акцизний податок і ПДВ) й офіційного курсу валют від НБУ, а також витрат $27/тонна на логістичне та інше забезпечення, згідно із зовнішньоекономічними договорами.

Мінекономіки також роз'яснило, що під встановлення максимальної торговельної надбавки не підпадає "брендове преміальне пальне" з покращеними показниками якості.

У міністерстві вважають, що запровадження тимчасового державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 і ДП шляхом встановлення граничної торговельної надбавки необхідне для запобігання зловживанням суб'єктами господарювання та доступності для населення цієї продукції.

Міністерство має оприлюднювати середні ціни одного літра ДП і бензину щомісяця до 3-го, 13-го і 23-го числа.

Теги: #ціна #бензин #дизпаливо
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