Кабмін продовжив програму енергоефективності для громад на кордоні з окупованими територіями та вніс до неї Херсонську область

Кабінет Міністрів України продовжив програму енергоефективності для громад, що межують із тимчасово окупованими територіями, на 2022 рік і розширив її географію, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 12 січня продовжив соціальну благодійну програму з відновлення добробуту жителів і розвитку територіальних громад, що межують із тимчасово окупованими територіями України, на 2022 рік. Також вона вперше поширюватиметься на Херсонську область. Це спільний проект Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України та акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом 2022 року триватиме впровадження новітніх енергоефективних технологій на об'єктах соціальної інфраструктури та в сервісних зонах контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

"Це дасть змогу частково забезпечити громади джерелом автономного електроживлення та зменшити їхню енергозалежність, сприятиме створенню нових робочих місць, створить умови для відновлення добробуту та розвитку територіальних громад", - ідеться в повідомленні.

Проект, зокрема, передбачає встановлення малих сонячних електростанцій на дахах будівель і споруд; влаштування на базі фотоелектричних модулів освітлення пішохідних переходів і місць загального користування; забезпечення електричними транспортними засобами перевезення пасажирів.

Крім того, уряд розширив географію проекту, і крім підконтрольних територій Донбасу програма діятиме і в Херсонській області, що межує з тимчасово окупованим Кримом.