Економіка

12:40 12.01.2022

Заступник глави ОП допускає запуск механізму "єСубсидії" за аналогією з програмою "єПідтримка"

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Заступник глави ОП допускає запуск механізму "єСубсидії" за аналогією з програмою "єПідтримка"

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма припускає запуск програми "єСубсидія" з виплатами на картку, які можна витратити лише на оплату комунальних послуг, за аналогією з програмою "єПідтримка".

"Будемо її (програму "єПідтримка" - ІФ) активно розвивати. Налаштуємо систему платежів, а наступним кроком завдяки такій системі наведемо порядок із субсидіями. Що заважає випустити "єСубсидію"?" - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що йдеться про виплати на картку для оплати комунальних послуг, що дасть змогу верифікувати кожного отримувача субсидії.

"Сама "єПідтримка" щомісяця поповнюватиметься новими напрямками і продуктами. І паралельно з'явиться ще десяток таких продуктів", – додав Ростислав Шурма.

Теги: #єсубсидія #анонс #шурма
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