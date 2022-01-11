Встановлено плату за доступ до ЄДЕСБ приватних електронних систем

Встановлено щомісячну плату розміом 1870 грн за підключення до отримання даних з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва для приватних електронних систем, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України.

Кабінет Міністрів України 28 грудня затвердив постанову №1396 "Деякі питання встановлення розміру плати за доступ до відомостей, що містяться в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва".

Постанова затверджує порядок і вартість підключення до отримання даних з Е-системи будівництва розміром 1870 грн щомісяця. Для доступу приватним компаніям необхідно укласти договір із технічним адміністратором ЄДЕСБ.

Крім того, цією постановою встановлюється плата тільки для приватних електронних систем при наданні доступу до відомостей з Е-системи про характеристики об'єктів будівництва та статуси документів щодо них і з обробки статистичних та/або аналітичних даних.

У пресслужбі Мінцифри наголосили, що ця постанова не змінює ситуацію з послугами для громадян та умовами роботи з Е-системою для професійних користувачів (архітекторів, технічних інвентаризаторів тощо).

"Усі послуги залишаються безкоштовними. Ці гарантії зафіксовано на рівні законодавства", - наголосили в пресслужбі.

Єдиною платною послугою є отримання сертифіката про прийняття об'єкта в експлуатацію (стосується багатоповерхових будинків та інших великих об'єктів). Плата за цю послугу встановлена постановою Кабміну від 13 квітня 2011 року №461 і жодним чином не змінюється.