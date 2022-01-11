ДІЯРУ в січні планує інспекційне обстеження ЦСВЯП – голова інспекції

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) планує в січні цього року здійснити інспекційне обстеження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), за результатами якого розгляне питання ліцензування сховища, повідомив в. о. голови інспекції Олег Коріков.

"Ми припускаємо, що в січні 2022 року відбудеться інспекційне обстеження об'єкта (ЦСВЯП – ІФ), за результатами якого наша ліцензійна комісія розгляне відповідні матеріали, і належним чином в установленому порядку буде прийнято рішення", – сказав Коріков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив, що рішення щодо ліцензії ЦСВЯП регулятор прийме після опрацювання підготовлених НАЕК "Енергоатом" документів, зняття зауважень експертизи, проведення інспекційних обстежень щодо об'єкта.

"Дуже великий шлях уже пройдено. Я бачу, що ми на фініші, але потрібно ще попрацювати і експлуатаційній організації, і регулювальному органу, і нашій організації технічної підтримки", - пояснив Коріков.

Як повідомлялося, на початку грудня міністр енергетики України Герман Галущенко запропонував Кабінету Міністрів визнати незадовільною роботу голови ДІЯРУ Григорія Плачкова.

Міністр висловив думку, що регулятор затягує видачу "Енергоатому" ліцензії на експлуатацію ЦСВЯП шляхом вимоги надання додаткової інформації.

Плачков, зі свого боку, назвав ці та інші заяви міністра маніпулятивними, зазначивши, що на ЦСВЯП, зокрема, не проведено холодних випробувань та інспекційного обстеження.

15 грудня уряд звільнив Плачкова з посади, призначивши в. о. голови ДІЯРУ Корікова, який з червня 2021 року працює першим заступником голови регулятора.