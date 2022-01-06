Економіка

09:50 06.01.2022

Казахстан на 180 днів запроваджує держрегулювання цін на бензин, дизпальне та скраплений газ

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Казахстан запроваджує держрегулювання цін на бензин, дизпальне та скраплений газ, повідомила у четвер прес-служба уряду республіки.

"Встановлено граничні ціни на 180 днів на роздрібну реалізацію скрапленого нафтового газу для заправки автотранспорту на АЗС на території Казахстану", - йдеться у повідомленні прес-служби.

За даними уряду, ціни в різних регіонах на скраплений газ варіюватимуться від 50 до 75 тенге за літр.

Повний перехід на реалізацію скрапленого нафтового газу через електронний торговельний майданчик перенесли на рік.

"Запроваджено тимчасове (на 180 днів) державне цінове регулювання на реалізацію бензину та дизельного пального", - йдеться у повідомленні.

Встановлено такі граничні ціни на роздрібну реалізацію бензину з урахуванням податку на додану вартість: марка АІ-80 – 89 тенге за літр, марки АІ-92 та АІ-93 – 182 тенге за літр, марка АІ-95 – 215 тенге за літр.

Граничні ціни на роздрібну реалізацію дизельного пального (літнє, міжсезонне) з урахуванням ПДВ встановлено залежно від регіону: від 230 до 260 тенге за літр.

Окрім цього, прискорено підготовчі роботи з будівництва нового газопереробного заводу у Жанаозені.

Теги: #дизпальне #ціни #казахстан
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