Економіка

15:33 05.01.2022

Нерезиденти сьогодні зберігають у ПСГ України майже 600 млн куб. м газу – глава Міненерго

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Нерезиденти сьогодні зберігають у ПСГ України майже 600 млн куб. м газу – глава Міненерго

Обсяг газу в ПСГ України, що належить нерезидентам, становить приблизно 600 млн куб. м, Міністерство енергетики не бачить проблеми у виведенні ресурсу за межі країни, повідомив глава Міненерго Герман Галущенко.

"На сьогодні в ПСГ майже 600 млн куб. м газу нерезидентів. Це не означає, що він буде весь викачаний за межі України. Ба більше, є механізми імпорту газу, який буде забезпечений НАК "Нафтогаз" для необхідного балансу. Тут жодних запитань немає", – зазначив Галущенко на брифінгу у Києві у середу.

Водночас він наголосив, що понад третину газу (майже 36%), відібраного нерезидентами, було залишено в Україні.

Як повідомлялося, на 1 листопада іноземні компанії зберігали в режимі митного складу 2 млрд куб. м газу, а резиденти – 0,7 млрд куб. м, на 1 грудня запаси нерезидентів зменшилися до 1,1 млрд куб. м, а українських компаній – до 0,5 млрд куб. м.

Україна увійшла у січень 2022 року із запасами природного газу в підземних сховищах (ПСГ) обсягом 13 млрд 517,3 млн куб. м. За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", з опалювального сезону, що розпочався 2 жовтня, до 31 грудня 2021 року запаси в ПСГ знизилися на 27,7% (на 5 млрд 182,8 млн куб. м).

Теги: #нерезиденти #псг
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