США готові сприяти Україні у стабільності постачання ядерного палива та інших енергоресурсів

США готові сприяти Україні у гарантуванні її енергобезпеки та стабільності постачання енергоресурсів, зокрема для атомної енергетики, запевнила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін на зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком.

Згідно з повідомленням Міністерства енергетики України на сайті у вівторок, у ході зустрічі обговорювалися питання стійкого проходження Україною опалювального сезону в умовах енергетичної агресії з боку Росії, що полягає у блокаді постачання вугілля залізничними коліями, а також суттєвому зниженні обсягів транзиту російського газу через Україну.

Сторони обговорили співпрацю у сфері забезпечення надійної та безперебійної роботи АЕС під час ОЗП 2021-2022, зокрема технічної підтримки та стабільного поповнення запасів палива у контексті підвищеного навантаження на НАЕК "Енергоатом".

Як повідомлялося, на початку листопада Галущенко заявив, що Україна має запаси палива на атомних станціях, розраховані на півтора роки роботи. За його словами, є 146% річної потреби для блоків ВВЕР-1000 та 150% для ВВЕР-440.

Галущенко зазначив, що, створюючи перепони щодо постачання паливних ресурсів, Російська Федерація має можливість вплинути на обмеження постачання ядерного палива, оскільки половина блоків АЕС працюють на російському паливі. Водночас, з огляду на наявні запаси, глава Міненерго запевнив, що такі обмеження, якщо вони будуть, не вплинуть на роботу АЕС.

Наприкінці листопада 2021 року "Енергоатом" повністю завантажив ядерним паливом американської Westinghouse чотири із шести енергоблоків Запорізької АЕС після завершення планово-попереджувального ремонту (ППР) блоку №4.

Як зазначили в "Енергоатомі", таким чином наразі паливо Westinghouse для реакторів ВВЕР-1000 вже використовується на шести з 15 енергоблоків українських атомних електростанцій, 13 з яких оснащені реакторами ВВЕР-1000. До кінця 2021 року планувалося, що обсяг постачання палива зросте до семи партій перевантаження щорічно: чотири – для Запорізької АЕС, дві – для Южно-Української та одна – для Рівненської АЕС.