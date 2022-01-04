Економіка

19:14 04.01.2022

США готові сприяти Україні у стабільності постачання ядерного палива та інших енергоресурсів

2 хв читати
США готові сприяти Україні у стабільності постачання ядерного палива та інших енергоресурсів

США готові сприяти Україні у гарантуванні її енергобезпеки та стабільності постачання енергоресурсів, зокрема для атомної енергетики, запевнила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін на зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком.

Згідно з повідомленням Міністерства енергетики України на сайті у вівторок, у ході зустрічі обговорювалися питання стійкого проходження Україною опалювального сезону в умовах енергетичної агресії з боку Росії, що полягає у блокаді постачання вугілля залізничними коліями, а також суттєвому зниженні обсягів транзиту російського газу через Україну.

Сторони обговорили співпрацю у сфері забезпечення надійної та безперебійної роботи АЕС під час ОЗП 2021-2022, зокрема технічної підтримки та стабільного поповнення запасів палива у контексті підвищеного навантаження на НАЕК "Енергоатом".

Як повідомлялося, на початку листопада Галущенко заявив, що Україна має запаси палива на атомних станціях, розраховані на півтора роки роботи. За його словами, є 146% річної потреби для блоків ВВЕР-1000 та 150% для ВВЕР-440.

Галущенко зазначив, що, створюючи перепони щодо постачання паливних ресурсів, Російська Федерація має можливість вплинути на обмеження постачання ядерного палива, оскільки половина блоків АЕС працюють на російському паливі. Водночас, з огляду на наявні запаси, глава Міненерго запевнив, що такі обмеження, якщо вони будуть, не вплинуть на роботу АЕС.

Наприкінці листопада 2021 року "Енергоатом" повністю завантажив ядерним паливом американської Westinghouse чотири із шести енергоблоків Запорізької АЕС після завершення планово-попереджувального ремонту (ППР) блоку №4.

Як зазначили в "Енергоатомі", таким чином наразі паливо Westinghouse для реакторів ВВЕР-1000 вже використовується на шести з 15 енергоблоків українських атомних електростанцій, 13 з яких оснащені реакторами ВВЕР-1000. До кінця 2021 року планувалося, що обсяг постачання палива зросте до семи партій перевантаження щорічно: чотири – для Запорізької АЕС, дві – для Южно-Української та одна – для Рівненської АЕС.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:34 24.12.2021
Більшість українців звинувачують в енергокризі Зеленського та підлеглу йому вертикаль влади – опитування Центру Разумкова

Більшість українців звинувачують в енергокризі Зеленського та підлеглу йому вертикаль влади – опитування Центру Разумкова

16:10 22.12.2021
Понад чверть українців стикалися з відключенням світла з початку опалювального сезону – КМІС

Понад чверть українців стикалися з відключенням світла з початку опалювального сезону – КМІС

11:52 22.12.2021
Виробництво е/е на ЮУАЕС та ЗАЕС 22 грудня вийшло на рекордний рівень – голова "Енергоатому"

Виробництво е/е на ЮУАЕС та ЗАЕС 22 грудня вийшло на рекордний рівень – голова "Енергоатому"

07:00 22.12.2021
22 грудня: Яке сьогодні свято

22 грудня: Яке сьогодні свято

14:54 21.12.2021
Похолодання збільшило споживання е/е в Україні на 1 ГВт, але резерви потужностей ще значні - глава Міненерго

Похолодання збільшило споживання е/е в Україні на 1 ГВт, але резерви потужностей ще значні - глава Міненерго

08:10 21.12.2021
Ціна газу на наступний рік переглядатиметься з урахуванням світових цін і рівня власного видобутку

Ціна газу на наступний рік переглядатиметься з урахуванням світових цін і рівня власного видобутку

19:33 20.12.2021
"Укренерго" на тлі похолодання прогнозує зростання споживання електроенергії на 21 грудня майже на 4%

"Укренерго" на тлі похолодання прогнозує зростання споживання електроенергії на 21 грудня майже на 4%

21:37 14.12.2021
Міненерго пропонує Кабміну затвердити на випадок гострого дефіциту е/е умови роботи на газі вугільних ТЕС і ТЕЦ

Міненерго пропонує Кабміну затвердити на випадок гострого дефіциту е/е умови роботи на газі вугільних ТЕС і ТЕЦ

21:27 14.12.2021
НКРЕКП бачить порушення "ГарПоком" ліцумов діяльності у зв'язку з дискримінаційним підходом до ДТЕК ВДЕ

НКРЕКП бачить порушення "ГарПоком" ліцумов діяльності у зв'язку з дискримінаційним підходом до ДТЕК ВДЕ

12:00 14.12.2021
Видобуток нафти може знизитися на 30% у поточному десятилітті – міністр енергетики Саудівської Аравії

Видобуток нафти може знизитися на 30% у поточному десятилітті – міністр енергетики Саудівської Аравії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інфляція в сировинній продовольчій групі товарів у 2022 р. може становити до 20% і потребуватиме антикризових заходів

Доходи держбюджету-2021 перевиконано на 1,8% - Держказначейство

Рішення уряду зобов'язати приватників продавати 20% видобутого газу на біржі суперечать законодавству - АГКУ

Угоду про "промисловий безвіз" із ЄС у 2022 році укладено не буде - Стефанішина

Стефанішина розраховує, що Україна домовиться про шосту програму макрофінансової допомоги ЄС у першій половині 2022 року

ОСТАННЄ

Мінцифри запустило в "Дії" push-повідомлення про перевірку кредитної історії

Інфляція в сировинній продовольчій групі товарів у 2022 р. може становити до 20% і потребуватиме антикризових заходів

Середня ціна 1 кв. м в новобудовах Києва в січні-2022 становить 35 тис. грн – "ЛУН"

Українці витратили понад 700 млн грн з виплачених 6 млрд грн "президентської тисячі" – Мінекономіки

Доходи держбюджету-2021 перевиконано на 1,8% - Держказначейство

Geo Alliance Пінчука викупила 50-відсоткову частку Arawak в українських нафтогазових активах

АМКУ наполягає на зловживанні облгазами "РГК" монопольним становищем при нарахуванні температурних коефіцієнтів - голова комітету

Проблему подорожчання продуктів для малозабезпечених верств населення можна вирішити через виплати за аналогією з "єПідтримкою" - думка

Рішення уряду зобов'язати приватників продавати 20% видобутого газу на біржі суперечать законодавству - АГКУ

Україна посіла 4-те місце серед країн ЄС за відновленням авіатрафіку

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА