Geo Alliance Пінчука викупила 50-відсоткову частку Arawak в українських нафтогазових активах

Geo Alliance Group Limited, що належить трастам, бенефіціаром яких є Віктор Пінчук, завершила угоду з купівлі 50% акцій Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited, що об'єднує українські нафтогазові активи, в Arawak Energy Ukraine B.V., дочірньої компанії групи Vitol.

"У результаті угоди компанія Geo Alliance Group Limited та її акціонери стали власниками 100% акцій Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited", - ідеться в повідомленні Geo Alliance у вівторок.

Згідно з ним, інші деталі угоди обмежені договором про конфіденційність.

Обидві сторони в релізі подякували одна одній за дев'ять років партнерства.

Антимонопольний комітет України, згідно з інформацією на його сайті, дав дозвіл на цю угоду 23 грудня 2021 року.

Як повідомлялося, до групи "Гео Альянс" входять 19 юридичних осіб, найбільшими з яких є ПрАТ "Природні ресурси" та ТОВ "Східний геологічний союз". "Гео Альянс" перебуває під мандатом міжнародної інвестиційно-консалтингової групи EastOne, що об'єднує активи Віктора Пінчука. У 2012 році EastOne оголосив про стратегічне партнерство між "Гео Альянсом" і компанією Arawak Energy Ukraine BV, що входить до групи компаній Vitol - найбільшого у світі незалежного трейдера енергоносіїв.

У червні 2020 року секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що компанії "Гео Альянс Таранушинське" (Харківська обл.) і "Гео Альянс Південно-Орільське" (Дніпропетровська обл.) добровільно повернули державі дві ліцензії на видобуток природного газу та сирої нафти, які не використовувалися 15-16 років.

Група "Гео Альянс" у 2020 році скоротила рівень видобутку: природного газу - до 203 млн куб. м з 210 млн куб. м роком раніше, нафти й газового конденсату - до 32 тис. тонн з 39 тис. тонн, а виробництво скрапленого газу знизилося до 19 тис. тонн з 19,6 тис. у 2019 році. Даних за 2021 рік поки що немає.

Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited - холдингова компанія групи компаній, які працюють у нафтогазовому секторі України з 2004 року. Geo Alliance Group є однією з провідних приватних компаній із видобутку газу та газового конденсату, а також найбільшим приватним виробником скрапленого вуглеводневого газу (LPG) в Україні.