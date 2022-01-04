АМКУ наполягає на зловживанні облгазами "РГК" монопольним становищем при нарахуванні температурних коефіцієнтів - голова комітету

Антимонопольний комітет України (АМКУ) вже програв у суді одну справу щодо застосування 278 млн грн штрафу до низки операторів газорозподільних мереж (облгазів) групи "Регіональна газова компанія" ("РГК") за нарахування температурних коефіцієнтів, проте наполягає на правомірності своїх дій, вважаючи такі нарахування результатом монопольного становища компаній, повідомила глава комітету Ольга Піщанська.

"Верховний Суд нещодавно визнав їх (нарахування температурних коефіцієнтів, справа за позовом фізичної особи - ІФ) правомірними. Але наголошу: це жодним чином не стосується рішення комітету (про штраф - ІФ). Комітет оцінював дії компаній: могли б вони це робити, якби не мали монопольного становища. Ми наполягаємо на необхідності розглядати цю справу, не враховуючи рішення Верховного Суду стосовно фізичної особи", - сказала вона в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, одну справу ми вже програли, інші розглядаються", - додала Піщанська.

За її словами, на розгляді суду також перебуває справа про накладення 380,2 млн грн штрафу на облгази "РГК" за те, що при закупівлі лічильників вони висували необґрунтовані додаткові вимоги.

Як повідомлялося, в грудні 2019 року АМКУ оштрафував на 278 млн грн 16 облгазів, що входять до "РГК" бізнесмена Дмитра Фірташа, за неправомірні донарахування побутовим споживачам об'ємів використаного природного газу та зобов'язав компанії здійснити перерахунок за 2018 рік.

Комітет встановив, що ці групи, які складаються з облгазу і газзбуту, в період із грудня 2015 до серпня 2019 року в межах своїх територій мали монопольне (домінуюче) становище на ринках комплексної послуги з розподілу та постачання природного газу. З жовтня 2018-го до серпня 2019 року ці компанії під час здійснення комерційних розрахунків донараховували споживачами об'єми газу понад зазначені на лічильниках показники (так звані температурні коефіцієнти).

У комітеті вважають, що за умови існування значної конкуренції на ринку такі донарахування були б неможливими.

"РГК", у свою чергу, назвала рішення АМКУ про накладення штрафу на облгази, якими вона керує, необґрунтованим і заявила про намір оскаржити його в суді.

У своїй заяві "РГК" зазначила, що приведення об'ємів газу до стандартних умов передбачено в українському законодавстві, зокрема в законі "Про ринок природного газу", Кодексі газорозподільних систем, типовому договорі розподілу, а також у правилах постачання.

У грудні 2020 року АМКУ оштрафував 18 облгазів, що входять до групи "РГК" Дмитра Фірташа, на суму понад 380 млн грн за порушення закону про економічну конкуренцію при закупівлі побутових лічильників газу.

За даними АМКУ, облгази в період з листопада 2016 року по липень 2018-го вимагали обов'язкову наявність протоколу випробувань, розробленого представниками ГП "Укрметртестстандарт" на замовлення "Дніпрогазу".

Водночас такий документ не є обов'язковим відповідно до українського законодавства і розроблений для добровільного застосування.