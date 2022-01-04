Рішення уряду зобов'язати приватників продавати 20% видобутого газу на біржі суперечать законодавству - АГКУ

Ухвалені Кабінетом Міністрів України наприкінці минулого року постанови, які зобов'язують приватних газовидобувників продавати 20% ресурсу на біржі, є незаконними та суперечать чинному законодавству, зокрема закону "Про ринок природного газу", заявили в Асоціації газовидобувних компаній.

Як наголошується в повідомленні асоціації, державний контроль ціни реалізації природного газу не лише не вирішує проблеми споживачів, а й матиме катастрофічні наслідки для енергетичного сектору України.

"Застосування таких неринкових механізмів державного регулювання ціни означатиме відмову України від взятих на себе міжнародних зобов’язань у частині створення єдиного ринку газу, зокрема Договору про створення Енергетичного Співтовариства та Угоди про Асоціацію, а також відмову від подальшої імплементації цілої низки актів законодавства Енергетичного Співтовариства у галузі енергетики", - наголосили в АГКУ.

За оцінкою профільної асоціації, досвід провідних європейських країн, які також зіткнулися з енергетичною кризою, свідчить, що вони не втручаються у функціонування ринку природного газу і не відмовляються від конкурентного ціноутворення. Натомість там влада йде шляхом підтримки населення та бізнесу: надає пільги та субсидії для вразливих домогосподарств за рахунок коштів держбюджету, тимчасово знижує податки для компаній та впроваджує одноразові виплати для споживачів.

"Неринкові механізми та емоційні рішення не лише не допоможуть врегулювати енергетичну кризу в Україні, а й навпаки - поглиблять її ще більше та призведуть до ще більшої імпортозалежності в майбутньому. Так, за останні п'ять років приватні газовидобувні підприємства наростили обсяги видобування природного газу більш ніж на 20%. За результатами 2021 року незалежні компанії видобудуть 5 млрд м3, що становитиме понад чверть від усього видобутку в країні та стане абсолютним рекордом. Водночас зупинка інвестиційної діяльності цілком логічно призведе до щорічного падіння газовидобутку, зменшення податків у державний та місцевий бюджети, скорочення робочих місць у секторі та суміжних галузях", - наголошується в заяві.

АГКУ також акцентувала увагу на тому, що державне втручання у ринок газу негативно позначиться і на інвестиційній привабливості України на міжнародній арені, оскільки впровадження фіксованих цін на газ стане негативним сигналом для всіх іноземних гравців, які планують інвестувати не лише у нафтогазовидобуток, а й у інші сектори вітчизняної економіки. Крім того, підходи до обмеження ціни на природний газ несумісні із задекларованим Україною курсом на європейську інтеграцію та призведуть до непоправних наслідків.

"Звертаємо увагу, що за ініціативи органів державної влади та за участі газовидобувних підприємств було проведено низку конструктивних зустрічей з метою пошуку шляхів зменшення негативного впливу аномальних стрибків цін на природний газ на економіку України, в результаті яких було напрацьовано прозорий, ринковий, швидкий та зрозумілий механізм вирішення цієї кризової ситуації. Незважаючи на це, Кабінетом Міністрів України було фактично скасовано всі попередні домовленості, що унеможливлює оперативне вирішення проблеми", - зазначено в повідомленні.

У зв'язку з цим асоціація закликала владу переглянути рішення про впровадження ручного регулювання ціни на газ, що видобувається, і зосередити увагу на конструктивному рішенні подолання наслідків енергетичної кризи. Якщо думка газовидобувників буде проігнорована, компанії будуть змушені відстоювати свої законні інтереси у встановленому законодавством порядку.

Як повідомлялося, Україна зобов'язала приватних газодобувачів продавати 20% газу, який видобувають на Українській енергетичній біржі (УЕБ) до 30 квітня 2022 року. Зокрема, 20% обсягу видобутого приватниками природного газу внесено до переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках.

Окрім того, Кабмін постановою №1435 вніс зміну до "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, відповідно до якої до 30 квітня 2022 року встановлено граничну надбавку до ціни природного газу власного видобутку (без урахування рентних платежів) на рівні не вище ніж 24% для виробників пшеничного борошна вищого гатунку, пастеризованого молока жирністю 2,5%, хліба житньо-пшеничного, курячих яєць, олії та батонів.

Торговельну надбавку на постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб вищезазначених суб'єктів господарювання встановлено на рівні не вище ніж 1%.

За оцінкою першого віце-прем'єра - міністра економіки України Юлії Свириденко, приватні газодобувні компанії продадуть у січні на біржі приблизно 80 млн куб. м газу. Основними покупцями будуть кінцеві споживачі - виробники соціальних сортів хліба, борошна, молока, олії, яєць, курятини.