Газ у Європі знову вищий за $1000/тис. куб. м після завершення свят та відлиги

Ціна на газ у Європі знову вища за $1000 за тисячу кубометрів у міру того, як у регіоні завершується святковий марафон, а новорічна відлига змінюється звичнішими для цього сезону температурами.

У вівторок вранці найближчий (лютневий) ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures відкрився на позначці $1028 за тисячу кубів, а до середини дня досяг $1034.

Середня ціна газу на TTF (контракт "день уперед") у 2021 році була $556, у грудні - $1310 за тисячу кубометрів.

Наприкінці грудня на тлі природного зниження попиту в різдвяний тиждень і відлиги ціни йшли нижче за $1000 і навіть нижче за $800. Під час відлиги також зростає сила вітру, що підвищує ефективність роботи вітроенергетичних установок. Минулого тижня (з 27 грудня до 2 січня) внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії в Європі був у середньому 20,9% після 12,2% тижнем раніше (20-26 грудня). А у понеділок, 3 січня, він зріс до 23,5%, свідчать дані асоціації WindEurope.

Відлига та свята допомогли Європі дещо відновити запаси газу в спустошених до небаченого рівня підземних сховищах. Чотири дні поспіль (з 30 грудня до 2 січня) закачування в них перевищує відбір. Поточний рівень запасів у ПСГ Європи становить 56,27%, що на 15 процентних пунктів нижче за середній показник за останні п'ять років.

З 21 грудня "Газпром" не качає газ у прямому напрямку (зі Сходу на Захід) газопроводом "Ямал-Європа". Він наразі у наборі газотранспортних альтернатив постачання російського газу до Європи виконує замикаючу або балансуючу функцію. Після зупинки прямих постачань газопровід перейшов у реверсний режим і наразі качає газ з Німеччини до Польщі. У вівторок реверсний потік зріс до рекордних 23 млн куб. м на добу з 14 млн куб. м у понеділок. У "Газпромі" вважають, що попит на газ із боку Польщі може бути пов'язаний і з постачанням газу до України.