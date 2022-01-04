Економіка

12:35 04.01.2022

Газ у Європі знову вищий за $1000/тис. куб. м після завершення свят та відлиги

2 хв читати
Газ у Європі знову вищий за $1000/тис. куб. м після завершення свят та відлиги

Ціна на газ у Європі знову вища за $1000 за тисячу кубометрів у міру того, як у регіоні завершується святковий марафон, а новорічна відлига змінюється звичнішими для цього сезону температурами.

У вівторок вранці найближчий (лютневий) ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures відкрився на позначці $1028 за тисячу кубів, а до середини дня досяг $1034.

Середня ціна газу на TTF (контракт "день уперед") у 2021 році була $556, у грудні - $1310 за тисячу кубометрів.

Наприкінці грудня на тлі природного зниження попиту в різдвяний тиждень і відлиги ціни йшли нижче за $1000 і навіть нижче за $800. Під час відлиги також зростає сила вітру, що підвищує ефективність роботи вітроенергетичних установок. Минулого тижня (з 27 грудня до 2 січня) внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії в Європі був у середньому 20,9% після 12,2% тижнем раніше (20-26 грудня). А у понеділок, 3 січня, він зріс до 23,5%, свідчать дані асоціації WindEurope.

Відлига та свята допомогли Європі дещо відновити запаси газу в спустошених до небаченого рівня підземних сховищах. Чотири дні поспіль (з 30 грудня до 2 січня) закачування в них перевищує відбір. Поточний рівень запасів у ПСГ Європи становить 56,27%, що на 15 процентних пунктів нижче за середній показник за останні п'ять років.

З 21 грудня "Газпром" не качає газ у прямому напрямку (зі Сходу на Захід) газопроводом "Ямал-Європа". Він наразі у наборі газотранспортних альтернатив постачання російського газу до Європи виконує замикаючу або балансуючу функцію. Після зупинки прямих постачань газопровід перейшов у реверсний режим і наразі качає газ з Німеччини до Польщі. У вівторок реверсний потік зріс до рекордних 23 млн куб. м на добу з 14 млн куб. м у понеділок. У "Газпромі" вважають, що попит на газ із боку Польщі може бути пов'язаний і з постачанням газу до України.

Теги: #газ #європа
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:44 04.01.2022
Рішення уряду зобов'язати приватників продавати 20% видобутого газу на біржі суперечать законодавству - АГКУ

Рішення уряду зобов'язати приватників продавати 20% видобутого газу на біржі суперечать законодавству - АГКУ

06:57 04.01.2022
Блінкен обговорив із колегами з "Бухарестської дев'ятки" ситуацію навколо України

Блінкен обговорив із колегами з "Бухарестської дев'ятки" ситуацію навколо України

11:05 02.01.2022
Заявка на транзит газу через Україну до Словаччини 2 січня впала до 35 млн куб. м

Заявка на транзит газу через Україну до Словаччини 2 січня впала до 35 млн куб. м

13:32 01.01.2022
Україна увійшла в 2022 рік із запасами в ПСГ 13,5 млрд куб.м

Україна увійшла в 2022 рік із запасами в ПСГ 13,5 млрд куб.м

13:29 01.01.2022
Заявка на транзит газу через Україну до Словаччини 1 січня впала на 41%

Заявка на транзит газу через Україну до Словаччини 1 січня впала на 41%

12:49 01.01.2022
Газовидобувні компанії в січні повинні продати на біржі близько 80 млн куб. м газу

Газовидобувні компанії в січні повинні продати на біржі близько 80 млн куб. м газу

15:19 31.12.2021
Україна до травня 2022 року зобов'язала приватних газодобувачів продавати 20% газу на УЕБ

Україна до травня 2022 року зобов'язала приватних газодобувачів продавати 20% газу на УЕБ

07:21 30.12.2021
Блінкен обговорив із колегами з Європи важливість координації для запобігання подальшій агресії РФ проти України

Блінкен обговорив із колегами з Європи важливість координації для запобігання подальшій агресії РФ проти України

12:08 29.12.2021
Кабмін має намір зафіксувати ціну на газ для хлібопекарів у 25 тис. грн за 1 тис. куб. м до кінця березня 2022 р.

Кабмін має намір зафіксувати ціну на газ для хлібопекарів у 25 тис. грн за 1 тис. куб. м до кінця березня 2022 р.

21:11 28.12.2021
Компанії в ЄС не можуть визначити відсоток "зелених" операцій у своїй діяльності

Компанії в ЄС не можуть визначити відсоток "зелених" операцій у своїй діяльності

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рішення уряду зобов'язати приватників продавати 20% видобутого газу на біржі суперечать законодавству - АГКУ

Угоду про "промисловий безвіз" із ЄС у 2022 році укладено не буде - Стефанішина

Стефанішина розраховує, що Україна домовиться про шосту програму макрофінансової допомоги ЄС у першій половині 2022 року

Заявка на транзит газу через Україну до Словаччини 2 січня впала до 35 млн куб. м

Газовидобувні компанії в січні повинні продати на біржі близько 80 млн куб. м газу

ОСТАННЄ

Проблему подорожчання продуктів для малозабезпечених верств населення можна вирішити через виплати за аналогією з "єПідтримкою" - думка

Україна посіла 4-те місце серед країн ЄС за відновленням авіатрафіку

Стефанішина сподівається обійтися без торговельного арбітражу у спорі з Польщею щодо дозволів на автоперевезення

Скасування мораторію за відсутності ринку обігу деревини просто спростить вивіз лісу-кругляку - Стефанішина

Угоду про "промисловий безвіз" із ЄС у 2022 році укладено не буде - Стефанішина

Стефанішина розраховує, що Україна домовиться про шосту програму макрофінансової допомоги ЄС у першій половині 2022 року

Tesla відкрила шоурум у столиці китайського Сіньцзяна - Урумчі

Газпром із початку 2022 року знизив транзит газу через Україну до Словаччини втричі

Ціни на нафту прискорили підвищення, Brent - $78,75 за барель

ДМЗ Ярославського зупинив прокатне та металургійне виробництво приблизно на місяць через ремонт обладнання

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА