Стефанішина сподівається обійтися без торговельного арбітражу у спорі з Польщею щодо дозволів на автоперевезення

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сподівається, що Україна обійдеться без торговельного арбітражу у спорі з Польщею щодо дозволів на автоперевезення.

"Ми готові погоджуватися на певні умови, але необхідно, щоб розпочався діалог. Поки що з польської сторони такого конструктивного діалогу немає, відповідно, немає і результату. Ми все ще чекаємо на такі консультації. Для нас важливо, щоб до цих консультацій приєдналася не лише Єврокомісія, а й країни Європейського Союзу, до яких постачають українську продукцію, або європейську продукцію до України через Польщу", - сказала Стефанішина в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Віце-прем'єр вважає, що арбітражний процес, якщо до нього дійде, допоможе знайти рішення, адже він дає змогу глибоко поринути в природу питання, порівняти дуже багато деталей та статистики, оцінити позиції інших країн, деполітизувати процес та дати можливість групі незалежних арбітрів знайти взаємоприйнятне рішення.

"Водночас я вірю, що до арбітражного процесу не дійде. На етапі консультацій, які сфасилітує Європейська комісія, ми знайдемо рішення", - додала Стефанішина.

За її словами, на сьогодні Україна має 160 тис. дозволів і заявляє про необхідність відновлення рівня у 200 тис. дозволів.

"Цей процес завжди напружений наприкінці кожного року. Але ситуація погіршилася тим, що Росія та Білорусь отримали додаткові дозволи від Польщі до кінця року, а щодо України таке рішення ухвалено не було. На наш погляд, це містить певні дискримінаційні ознаки", - поскаржилася віце-прем'єр.

На запитання, коли Україна надішле скаргу на дії Польщі до торговельного арбітражу, вона відповіла, що угода про асоціацію з ЄС передбачає, що консультації продовжуються протягом 30 днів і в разі потреби їх можна продовжувати.

"Тому якщо після цього терміну ми побачимо необхідність і доцільність їх продовження, ми їх продовжимо. Якщо ж ні, то ми перейдемо до наступних процедур щодо арбітражу", - додала вона.

Водночас Стефанішина заявила, що навіть за умови відновлення кількості дозволів до рівня, який існував на момент набуття чинності Угоди про асоціацію з ЄС, це вже не відповідатиме обсягу експорту, що йде з України.

"Тому ми ініціювали укладання з Євросоюзом угоди про лібералізацію транзиту і загалом відмови від цієї дозвільної системи між Україною та Європейським Союзом. Наразі ми концентруємося на консультаціях, водночас ми бачимо ширшу картину, щоб у майбутньому укласти таку угоду, аби у нас була справді зона вільної торгівлі, а не вільна торгівля, яка обмежується певними бар'єрами. Це складні переговори. Наразі в Євросоюзі етап ухвалення, ми свою офіційну позицію озвучили й очікуємо відповіді від ЄС, коли і як вони будуть готові до таких переговорів. Такі переговори можуть зайняти щонайменше рік", - розповіла Стефанішина.

Як повідомлялося, у грудні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує подати на Польщу до арбітражу в разі відмови у вирішенні ситуації зі скороченням міжнародних автодозвіл на перевезення польською стороною.