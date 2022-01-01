Економіка

12:49 01.01.2022

Газовидобувні компанії в січні повинні продати на біржі близько 80 млн куб. м газу

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Газовидобувні компанії в січні повинні продати на біржі близько 80 млн куб. м газу

Приватні газовидобувні компанії продадуть у січні на біржі близько 80 млн куб. м газу, повідомило Міністерство економіки України.

"Уряд запровадив тимчасові обмеження у зв'язку з необхідністю стабілізувати ситуацію на ринку газу. Вже в січні компанії, що роблять видобуток, повинні продати через біржу близько 80 мільйонів кубометрів газу. Відповідна норма діятиме протягом чотирьох місяців", - повідомила перша віце-прем'єр – міністр-міністр економіки Юлія Свириденко.

Основними покупцями будуть кінцеві споживачі-виробники соціальних сортів хліба, борошна, молока, олії, яєць, курятини, додала вона.

Як повідомлялося, Україна зобов'язала приватних газовидобувачів продавати 20% видобутого газу на Українській енергетичній біржі (УЕБ) до 30 квітня 2022 року. Зокрема, 20% обсягу видобутого приватниками природного газу внесено до Переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках.

Крім того, Кабмін постановою №1435 вніс зміну в "карантинну" постанову №1236 від 9 грудня 2020 року, згідно з якою до 30 квітня 2022 року встановлено граничну надбавку до ціни природного газу власного видобутку (без урахування рентних платежів) на рівні не вище 24% для виробників пшеничного борошна вищого ґатунку, пастеризованого молока жирністю 2,5%, хліба житньо-пшеничного, курячих яєць, олії та батонів.

Торговельна надбавка на постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб вищезазначених господарюючих суб'єктів встановлена на рівні не вище 1%.

Теги: #біржа #газ #видобування
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