Економіка

12:32 30.12.2021

Середня зарплата в АМКУ за рік зросла до 21 тис. грн

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Середня зарплата в АМКУ за рік зросла до 21 тис. грн

Середня зарплата в Антимонопольному комітеті України (АМКУ) за рік зросла з 15 тис. грн до 21 тис. грн, проте законопроект №5431 про першу частину реформи комітету передбачає подальше зростання зарплат у відомстві, повідомила голова АМКУ Ольга Піщанська.

"На сьогодні середня зарплата у комітеті - 21 тис. грн. Але це все одно найнижчий рівень серед усіх органів зі спецстатусом", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому вона додала, що законопроект №5431 пропонує змінити підхід до нарахування зарплат аналогічно до інших органів зі спецстатусом, як Рахункова палата, НАБУ, НАЗК.

"Фахівці, які розслідують справи в комітеті, мають отримувати справедливу зарплату. Вони - висококваліфіковані фахівці. За такими завжди стоїть черга приватних компаній, які бажають взяти до штату нашого спеціаліста. Ми маємо конкурувати за людей. Повинні мати сильніший штат, ніж у будь-якій компанії", - пояснила Ольга Піщанська.

Теги: #зарплати #амку
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