Економіка

12:14 30.12.2021

Голова АМКУ очікує ухвалення законопроекту з першою частиною реформи комітету в січні-2022

2 хв читати
Голова АМКУ очікує ухвалення законопроекту з першою частиною реформи комітету в січні-2022

Голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Ольга Піщанська очікує ухвалення законопроекту №5431, який містить першу частину реформи комітету, у січні 2022 року, а протягом року – затвердження другої частини реформи.

"Наразі законопроект №5431 доопрацьовує комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку, там враховують зауваження та пропозиції народних депутатів. Ми сподіваємось, що його винесуть на друге читання у січні наступного року", – сказала Піщанська в інтерв'ю агентству.

Наближення норм українського конкурентного законодавства до європейських та світових справді значиться серед умов МВФ, а також в Угоді про асоціацію з ЄС, нагадала голова АМКУ.

"Можна сказати, що законопроект №5431 - перший етап реформи комітету, це "дитина" законопроекту №2730. Він (законопроект №2730 - ІФ) виявився таким об'ємним і складним, що реалізувати його було б дуже важко. Це загальмувало би всю реформу і поставило б її реалізацію під загрозу. Тому, щоб ухвалити його, потрібно було б вносити зміни до Конституції України. Йдеться про норми призначення державних уповноважених і голови комітету. Тож було ухвалено рішення поділити реформу на декілька етапів", – пояснила вона.

Законопроект №5431 пройшов перше читання навесні, але викликав великий ажіотаж та критику у бізнес-спільноті. "Разом з автором законопроекту ми провели зустрічі з бізнес-асоціаціями, зокрема ЄБА та AmCham. Аналізували їх пропозиції, зауваження, застереження. Потім подали пропозиції від АМКУ до другого читання. Після ухвалення закону має бути розроблено велику базу підзаконних нормативних актів. Й одразу розпочнемо підготовку вже другого етапу реформи", – зазначила Піщанська.

Вона уточнила, що підготовлений до другого читання законопроект пропонуватиме встановити субсидіарну відповідальність, а також надання рішенням комітету статусу виконавчого листа.

Крім того, законопроект пропонує підвищити рівень зарплат співробітників антимонопольного відомства.

За її словами, другий етап реформи АМКУ очікує у 2022 році.

Теги: #піщанська #законопроект #реформа #амку
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:35 30.12.2021
Головна наша мета – зупинити порушення, а не видалити порушника з ринку – голова АМКУ Ольга Піщанська

Головна наша мета – зупинити порушення, а не видалити порушника з ринку – голова АМКУ Ольга Піщанська

13:15 30.12.2021
АМКУ знадобиться декілька місяців на рішення щодо дотримання конкуренції під час продажу "Більшовика" - голова комітету

АМКУ знадобиться декілька місяців на рішення щодо дотримання конкуренції під час продажу "Більшовика" - голова комітету

12:32 30.12.2021
Середня зарплата в АМКУ за рік зросла до 21 тис. грн

Середня зарплата в АМКУ за рік зросла до 21 тис. грн

18:14 29.12.2021
АМКУ дозволив "Дженерал Комерс" купівлю заводу "Більшовик"

АМКУ дозволив "Дженерал Комерс" купівлю заводу "Більшовик"

19:58 28.12.2021
Нова судова реформа 2021 р. не змінила судову систему

Нова судова реформа 2021 р. не змінила судову систему

19:43 28.12.2021
До Ради внесено законопроект про добровільний військовий облік для жінок

До Ради внесено законопроект про добровільний військовий облік для жінок

11:29 24.12.2021
Голова Нацради з телерадіомовлення впевнена: законопроект про Держтелерадіоінформ не розглядатимуть на жодному рівні

Голова Нацради з телерадіомовлення впевнена: законопроект про Держтелерадіоінформ не розглядатимуть на жодному рівні

20:05 21.12.2021
"Інтерстарч" оскаржить штраф АМКУ на 283 млн грн і пов'язує його з переслідуванням Порошенка

"Інтерстарч" оскаржить штраф АМКУ на 283 млн грн і пов'язує його з переслідуванням Порошенка

18:31 21.12.2021
АМКУ оштрафував пов'язану з "Рошен" групу компаній на 283 млн грн

АМКУ оштрафував пов'язану з "Рошен" групу компаній на 283 млн грн

13:56 21.12.2021
Податкова реформа в Україні 2022 - світовий досвід та українські особливості

Податкова реформа в Україні 2022 - світовий досвід та українські особливості

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

АМКУ дозволив "Дженерал Комерс" купівлю заводу "Більшовик"

Дефіцит держбюджету за 11 міс.-2021 становив 1,4% ВВП - прем'єр

Запаси вугілля на ТЕС України починають відповідати гарантованим запасам - міністр

Мінекономіки прогнозує зростання ВВП у 2022 році 3,6% - перший віце-прем'єр

Кабмін змінив склад правління "Укрзалізниці" та продовжив контракт із його головою

ОСТАННЄ

Мінекономіки змінило умови проведення аукціонів із приватизації спиртової галузі

Іванов викупить частку Хмельницького у девелоперській компанії UDP

Суди не задовольнили позов Полтавського ГЗК Ferrexpo Жеваго до ФГВФО на 3,9 млрд грн

Кабмін затвердив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради "Укрзалізниці"

Кабмін звільнив заступника міністра економіки Новікову

Тимошенко вимагає від уряду не допустити зростання цін на базові продукти харчування

Дефіцит держбюджету за 11 міс.-2021 становив 1,4% ВВП - прем'єр

Кабмін має намір зафіксувати ціну на газ для хлібопекарів у 25 тис. грн за 1 тис. куб. м до кінця березня 2022 р.

Запаси вугілля на ТЕС України починають відповідати гарантованим запасам - міністр

Збитки від 10 найбільших природних катастроф у 2021 році сягнули $170 млрд - експерти

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА