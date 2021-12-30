Голова АМКУ очікує ухвалення законопроекту з першою частиною реформи комітету в січні-2022

Голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Ольга Піщанська очікує ухвалення законопроекту №5431, який містить першу частину реформи комітету, у січні 2022 року, а протягом року – затвердження другої частини реформи.

"Наразі законопроект №5431 доопрацьовує комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку, там враховують зауваження та пропозиції народних депутатів. Ми сподіваємось, що його винесуть на друге читання у січні наступного року", – сказала Піщанська в інтерв'ю агентству.

Наближення норм українського конкурентного законодавства до європейських та світових справді значиться серед умов МВФ, а також в Угоді про асоціацію з ЄС, нагадала голова АМКУ.

"Можна сказати, що законопроект №5431 - перший етап реформи комітету, це "дитина" законопроекту №2730. Він (законопроект №2730 - ІФ) виявився таким об'ємним і складним, що реалізувати його було б дуже важко. Це загальмувало би всю реформу і поставило б її реалізацію під загрозу. Тому, щоб ухвалити його, потрібно було б вносити зміни до Конституції України. Йдеться про норми призначення державних уповноважених і голови комітету. Тож було ухвалено рішення поділити реформу на декілька етапів", – пояснила вона.

Законопроект №5431 пройшов перше читання навесні, але викликав великий ажіотаж та критику у бізнес-спільноті. "Разом з автором законопроекту ми провели зустрічі з бізнес-асоціаціями, зокрема ЄБА та AmCham. Аналізували їх пропозиції, зауваження, застереження. Потім подали пропозиції від АМКУ до другого читання. Після ухвалення закону має бути розроблено велику базу підзаконних нормативних актів. Й одразу розпочнемо підготовку вже другого етапу реформи", – зазначила Піщанська.

Вона уточнила, що підготовлений до другого читання законопроект пропонуватиме встановити субсидіарну відповідальність, а також надання рішенням комітету статусу виконавчого листа.

Крім того, законопроект пропонує підвищити рівень зарплат співробітників антимонопольного відомства.

За її словами, другий етап реформи АМКУ очікує у 2022 році.