Суди не задовольнили позов Полтавського ГЗК Ferrexpo Жеваго до ФГВФО на 3,9 млрд грн

Північний апеляційний господарський суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК), що входить до групи Ferrexpo, та залишив без змін рішення Господарського суду Києва, яким компанії було відмовлено у задоволенні позову до ФГВФО та ліквідатора банку "Фінанси та Кредит" про зобов'язання включити вимоги ПГЗК на 3,9 млрд грн до реєстру вимог кредиторів банку.

Згідно з судовими матеріалами, на які посилається інформаційний ресурс "Фінбаланс", кредиторські вимоги ПГЗК обсягом 485 млн грн були включені Фондом гарантування до дев'ятої черги вимог кредиторів (вимоги пов'язаних осіб) - із урахуванням пов'язаності ПГЗК та банку "Фінанси та Кредит" через їхнього спільного бенефіціара - Костянтина Жеваго.

Розбіжність у сумах (3,9 млрд грн і 485 млн грн) зумовлена тим, що за твердженням ФГВФО, у серпні 2015 року кошти з депозитів ПГЗК на підставі підписаних ним із банком договорів поруки були перераховані для погашення простроченого боргу за кредитами АТ "Стахановський завод технічного вуглецю", ПрАТ "Укренергозбут", ТОВ "Промінек", АТ "АвтоКраз", ТОВ "Восток-Руда", АТ "Стахановський вагонобудівний завод", ТОВ "ТД "Вагонзавод", ТОВ "Кременчуцький шкірзавод", ТОВ "Етьєн-Вест", ПАТ "Херсонський завод карданних валів".

Північний апеляційний госпсуд дійшов висновку, що докази, надані ліквідатором банку "Фінанси та кредит" для підтвердження наявності правових підстав списання коштів із депозитних рахунків позивача, "є більш достовірними доказами, у розумінні статті 79 Господарського процесуального кодексу України, ніж доводи позивача про відсутність обумовлених законом підстав для списання відповідних коштів із депозитних рахунків позивача внаслідок фізичної відсутності договорів поруки".

"Суд апеляційної інстанції погодився з висновками суду першої інстанції щодо пов'язаності позивача та ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", у зв'язку з чим правомірно віднесено акцептовані вимоги позивача до дев'ятої черги вимог кредиторів", - зазначено в постанові Північного апеляційного госпсуду.

Раніше у групі Ferrexpo (контролює Полтавський ГЗК та Єристівський ГЗК) публічно стверджували, що на її рахунках у банку "Фінанси та Кредит" напередодні визнання його неплатоспроможним було $174 млн.

Національний банк України 17 грудня 2015 року за пропозицією ФГВФО затвердив постанову №898 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", бенефіціаром якого був Жеваго.

Крім того, повідомлялося, що Державне бюро розслідувань проводить слідство стосовно Жеваго - 27 вересня 2019 року екс-нардепу заочно було повідомлено про підозру у розтраті $113 млн як колишньому власнику банку "Фінанси та Кредит".

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні. Згідно з презентацією компанії, станом на 31 жовтня 2020 року компанії Fevamotinico S.a.r.l., підконтрольній Костянтину Жеваго, належить 50% Ferrexpo, компанії BlackRock - 4%, Schroders - 4%, Acadian - 3% та M&G також 3%.

Ferrеxpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Єристівського ГЗК і 99,9% Біланівського ГЗК.