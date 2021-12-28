Економіка

15:20 28.12.2021

Збитки від 10 найбільших природних катастроф у 2021 році сягнули $170 млрд - експерти

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Збитки від 10 найбільших природних катастроф у 2021 році сягнули $170 млрд - експерти

Десять найбільш руйнівних природних катастроф у 2021 році обійшлися світу щонайменше у $170 млрд, згідно з даними страхових компаній, повідомленнями ЗМІ та іншими джерелами, до яких звернулася британська неурядова організація Christian Aid.

Фінансові збитки внаслідок цього збільшилися на 13% порівняно з 2020 роком. Доповідь Christian Aid, яку організація готує щороку, ґрунтується на витратах страхових компаній і може не враховувати всього обсягу збитків, уточнює MarketWatch.

Ураган "Іда", що обрушився на Новий Орлеан і більшу частину Луїзіани в останні тижні серпня, потім поширився на північ, спричинивши сім торнадо в Нью-Джерсі та Пенсільванії та затопивши автостради у Філадельфії.

Збитки, згідно з підрахунками, сягнули $65 млрд. Водночас шкода, завдана об'єктам нерухомості, зробила його найдорожчим природним катаклізмом у 2021 році.

На другому місці за обсягом фінансових втрат опинилися повені в Європі, які коштували страховим компаніям $43 млрд.

Крижаний шторм, що прийшов до Техасу в лютому, забрав життя понад 111 жителів штату. Збитки перевищили $20 млрд, згідно з даними страхових компаній. Водночас місцеві ЗМІ повідомляли, що вони могли сягнути $200 млрд.

За даними метеоролога та директора з аналізу природних катастроф страхової компанії Aon Стіва Боуена, очікується, що 2021 рік стане шостим роком, у якому страхові компанії зазнають збитків обсягом понад $100 млрд.

Водночас найбільша перестрахувальна компанія світу Swiss Re підрахувала, що природні катастрофи та екстремальні кліматичні явища за минулий рік завдали збитків у розмірі близько $250 млрд. Це на 24% більше, ніж роком раніше. Збитки для страхової галузі стали четвертими за масштабом з 1970 року, повідомила компанія.

Частоту і масштаб природних катастроф, а також обсяг збитків, яких вони завдають і розвиненим, і країнам, що розвиваються, дедалі більше пов'язують зі змінами клімату, пише MarketWatch.

Теги: #катастрофи #збитки
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