Економіка

11:30 28.12.2021

Виробники молока просять президента України зафіксувати тариф на газ у розмірі 32 тис. грн/1 тис. куб. м

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Виробники молока просять президента України зафіксувати тариф на газ у розмірі 32 тис. грн/1 тис. куб. м

Ключові українські виробники молока звернулися до президента Володимира Зеленського із проханням встановити тариф на природний газ у розмірі 32 тис. грн за 1 тис. куб. м, оскільки його подорожчання за 2021 рік із 4,9 тис. грн/1 тис. куб. м до 59-62 тис. грн/1 тис. куб. м зробило виробництво молока збитковим та загрожує зупиненням підприємств галузі.

Відповідний відкритий лист до президента оприлюднено на сайті об'єднання "Спілка молочних підприємств України" (СМПУ) у вівторок.

За даними організації, у січні 2021 року ціна за 1 тис. куб. м природного газу становила 4,9 тис. грн, тоді як на січень 2022 року постачальники енергоресурсів пропонують його підприємствам за 59-62 тис. грн. Таке подорожчання більш ніж удесятеро енергоносія, що становить близько 25% у собівартості виробництва молока, призведе до глибокої кризи у молочній галузі та неможливості молокозаводів продовжувати роботу.

"Молокопереробні підприємства не в змозі перекрити "космічні" тарифи на газ підвищенням відпускних цін на власну продукцію, адже купівельна спроможність населення є на низькому рівні. Крім того, торговельні мережі відмовляються перепідписувати нові договори, в яких передбачене значне зростання цін на молокопродукти", - наголошується у зверненні СМПУ.

За даними організації, енергетична криза призведе до скорочення виробництва продукції, водночас низка молокозаводів уже скоротила закупівлю сировини в агрофірм.

"Запобігти такій загрозі може дієве втручання держави, зокрема встановлення пільгового тарифу в розмірі 32 тис. грн за 1 тис. куб. м. Зазначений тариф дасть змогу молокопереробним підприємствам продовжити виробництво молочної продукції та уникнути продовольчої кризи", - йдеться у зверненні СМПУ до президента.

Організація також зазначила, що з 2013 року молочна галузь перебуває в кризовій ситуації через девальвацію гривні у 3,5 раза, зниження мит на імпорт готової молочної продукції з ЄС, ліквідацію спецрежиму ПДВ для виробників молока та подорожчання складових кормів для корів.

СМПУ об’єднує молокопереробні підприємства України, сукупна частина яких на ринку молокопродуктів перевищує 75%.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль минулого тижня заявив, що уряд за дорученням президента розробляє механізми підтримки українських хлібопекарів та інших виробників соціальних продуктів у зв'язку з аномальною ціною природного газу.

Також розглядається можливість запровадження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема соціальний хліб.

Теги: #молоко #газ #тарифи #виробники
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