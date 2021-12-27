Економіка

15:26 27.12.2021

Люксові німецькі автомобілі подорожчали до рекордів, компенсувавши зниження продажів

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Люксові німецькі автомобілі подорожчали до рекордів, компенсувавши зниження продажів

Вартість німецьких автомобілів класу "люкс" підскочила до рекордних позначок у 2021 році через зниження поставок у зв'язку з дефіцитом напівпровідників на тлі активного попиту з боку споживачів.

Виручка BMW, Audi (входить до концерну Volkswagen AG) і Mercedes-Benz (підрозділ Daimler AG) у розрахунку на кожен проданий автомобіль злетіла майже на чверть з 2019 року, йдеться в дослідженні банку Stifel, проведеному для Financial Times.

Пандемія повернула назад тенденцію, що спостерігалася десятиліттями, коли автовиробники випускали більше машин, ніж могли продати, і їм доводилося пропонувати споживачам значні знижки, щоб обігнати конкурентів і досягти цільових показників. Проте виробництво різко впало в останні два роки - і в 2021 році дефіцит автомобілів становитиме близько 4 млн, прогнозують аналітики.

"Запаси скорочувалися три роки поспіль через обмежену пропозицію, - сказав аналітик Stifel Даніель Шварц. - Ми такого ще не бачили".

У результаті виручка Mercedes-Benz на кінець третього кварталу 2021 року зросла до понад 54 тис. євро в розрахунку на один вироблений автомобіль порівняно з 38 тис. євро у 2019 році. Audi збільшила цей показник до 57,5 тис. з 46 тис. євро, за оцінками Stifel.

BMW, яка впоралася з дефіцитом мікрочипів краще за конкурентів і скоротила виробництво менше, ніж вони, зафіксувала скромніше зростання показника виручки на автомобіль - до 38 тис. з 36 тис. євро.

Завдяки такому зростанню Mercedes-Benz знизила виручку менше ніж на 1% у липні-вересні, хоча в натуральному вираженні її продажі впали на 30%. Як свідчить аналіз Stifel, минулого кварталу Mercedes-Benz змогла збільшити показник EBIT на 1,4 млрд євро тільки за рахунок більш ефективної цінової політики та використання доступних мікрочипів для виробництва більш дорогих і високомаржинальних моделей.

Теги: #німеччина #автомобілі #вартість
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