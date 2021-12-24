Економіка

14:56 24.12.2021

Офіс президента шукає компромісні рішення з газовидобувними компаніями для зупинення аномального зростання ціни газу

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Офіс президента шукає компромісні рішення з газовидобувними компаніями для зупинення аномального зростання ціни газу

Офіс президента проводить переговори з газовидобувними компаніями всіх форм власності для пошуку компромісного механізму зупинення аномального зростання ціни газу в Україні, що дасть змогу захистити його споживачів і при цьому зберегти ринкові принципи, повідомив заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма.

"Ми проводимо переговори з українськими приватними та державними газовидобувними компаніями, проводимо переговори практично з представниками всіх секторів економіки. Найближчими днями ми знайдемо розумне рішення, здатне обмежити аномальне зростання цін на газ у певному компромісному режимі, який не дозволить зупинитися кінцевим секторам економіки, а з іншого боку – збереже нормальні ринкові принципи на ринку газу та стимули для приватних виробників нарощувати видобуток", – сказав Шурма на брифінгу в п'ятницю.

За його словами, аномальні ціни на газ, що склалися наразі в Європі й, відповідно, в Україні, важко назвати ринковими.

"Тримаємо руку на пульсі, як це впливає на кожен сектор економіки, й не допустимо ефекту доміно в окремих секторах економки, які можуть повністю зупинитися", – запевнив він.

Теги: #ціна #газ #опу
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