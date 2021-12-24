Більшість українців звинувачують в енергокризі Зеленського та підлеглу йому вертикаль влади – опитування Центру Разумкова

Більшість громадян України, 60%, вважають, що в енергетичній кризі винен президент України Володимир Зеленський та підпорядкована йому вертикаль влади, яка не підготувала країну до опалювального сезону. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Місцеву владу в ситуації, що склалася, звинувачують 7% опитаних. Ще 23% вважають, що до енергетичної кризи в Україні призвела кризова ситуація на світових ринках енергії та газу.

Відновлення постачання електроенергії з Білорусі 45% респондентів вважають "результатом дилетантизму влади, яка не підготувала Україну до опалювального сезону і має бути покарана", ще 14% — неприпустимим кроком і зрадою національних інтересів, а 32% — вимушеним кроком.

Дослідження проведено з 24 листопада до 1 грудня 2021 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2 005 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що представляє доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% із ймовірністю 0,95.