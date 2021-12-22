Економіка

19:40 22.12.2021

FGSZ запропонує на I кв.-2022 у напрямку України гарантовану потужність 3,5 МВт-год/добу

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FGSZ запропонує на I кв.-2022 у напрямку України гарантовану потужність 3,5 МВт-год/добу

Угорський газотранспортний оператор FGSZ запропонує на перший квартал 2022 року гарантовані потужності до 3,532 МВт-год/добу у точці VIP Bereg у напрямку України (HU>UA).

Згідно з прес-релізом FGSZ, перший аукціон на добову потужність газового дня 1 січня 2022 відбудеться 31 грудня 2021 о 16.30 (центральноєвропейський час).

Добова та внутрішньоденна потужності пропонуватимуться на період з 1 січня 2022 року до 31 березня 2022 року, а щомісячні – на лютий і березень.

FGSZ та "Оператор ГТС України" також працюють спільно, щоб продовжити цю пілотну пропозицію і після першого кварталу.

"Створення стійких потужностей HU>UA не впливає на вже чинні пропускні здібності UA>HU", - уточнюється в повідомленні.

Зі свого боку, ОГТСУ зазначив, що ця угода з FGSZ вперше з 2014 року збільшує гарантовані потужності для імпорту газу з Європи в Україну.

"Найважливіше в цій угоді – створення для вітчизняних трейдерів можливості доступу до газу з LNG-терміналу на острові Крк (Хорватія) і, відповідно, диверсифікація джерел постачання газу в Україну. Це крок для посилення нашої безпеки та нових можливостей для трейдерів з України та Європи", - написав голова оператора Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, угода дозволить фізично транспортувати щодобово до 8 млн. куб. м газу з Угорщини до України.

"Це, наприклад, як денний обсяг споживання газу по Києву, який є найбільшим споживачем газу. Разом із наявними добовими потужностями зі Словаччини (27 млн. куб. м), загальний обсяг гарантованої потужності для імпорту газу в Україну збільшиться до 35 млн. куб. м на добу", - додав Макогон.

Він також уточнив, що перший місячний аукціон на RBP відбудеться 17 січня.

Як повідомлялося, постачання природного газу в Україну з ЄС у січні-листопаді 2021 року скоротилося в 6,1 раза (на 13,05 млрд куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2020 року - до 2,55 млрд куб. м.

 

 

Теги: #газ #україна #угорщина
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